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Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье
Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье
Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:45+0300
2025-07-30T15:45+0300
россия
тамбовская область
оксана лут
минсельхоз
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ТАМБОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область. "Если говорить в целом об объеме производства, несмотря на плохую ситуацию по Центральному федеральному округу, - например, в прошлом году Тамбов практически ничего не собрал по яблокам... тем не менее, нам за счет южных регионов удалось собрать 1,7 миллиона тонн по яблокам", - сказала Лут. "В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались - яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 миллиона тонн. Но и в среднем в целом у нас плодово-ягодные будут на уровне больше 2 миллионов тонн", - добавила она.
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россия, тамбовская область, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, Тамбовская область, Оксана Лут, Минсельхоз
15:45 30.07.2025
 
Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

Лут: Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ТАМБОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область.
"Если говорить в целом об объеме производства, несмотря на плохую ситуацию по Центральному федеральному округу, - например, в прошлом году Тамбов практически ничего не собрал по яблокам... тем не менее, нам за счет южных регионов удалось собрать 1,7 миллиона тонн по яблокам", - сказала Лут.
"В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались - яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 миллиона тонн. Но и в среднем в целом у нас плодово-ягодные будут на уровне больше 2 миллионов тонн", - добавила она.
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РОССИЯТамбовская областьОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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