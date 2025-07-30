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Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье - 30.07.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:45+0300

2025-07-30T15:45+0300

2025-07-30T15:45+0300

россия

тамбовская область

оксана лут

минсельхоз

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ТАМБОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область. "Если говорить в целом об объеме производства, несмотря на плохую ситуацию по Центральному федеральному округу, - например, в прошлом году Тамбов практически ничего не собрал по яблокам... тем не менее, нам за счет южных регионов удалось собрать 1,7 миллиона тонн по яблокам", - сказала Лут. "В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались - яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 миллиона тонн. Но и в среднем в целом у нас плодово-ягодные будут на уровне больше 2 миллионов тонн", - добавила она.

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тамбовская область

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россия, тамбовская область, оксана лут, минсельхоз