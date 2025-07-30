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Минэнерго США сообщило о росте стратегического резерва нефти в стране
Минэнерго США сообщило о росте стратегического резерва нефти в стране - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США сообщило о росте стратегического резерва нефти в стране
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 25 июля, увеличился на 238 тысяч баррелей - до 402,741 миллиона, следует из еженедельного обзора... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T18:12+0300
2025-07-30T18:12+0300
2025-07-30T18:22+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 25 июля, увеличился на 238 тысяч баррелей - до 402,741 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
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сша, минэнерго сша, стратегический нефтяной резерв
Экономика, США, Минэнерго США, стратегический нефтяной резерв
Минэнерго США сообщило о росте стратегического резерва нефти в стране
Минэнерго: стратегический резерв нефти США за неделю вырос на 0,2 млн баррелей
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 25 июля, увеличился на 238 тысяч баррелей - до 402,741 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля