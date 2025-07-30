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Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"

Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера" - 30.07.2025, ПРАЙМ

Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"

Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку,... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:18+0300

2025-07-30T21:18+0300

2025-07-30T21:18+0300

политика

сша

нью-йорк

суд

россия

дискриминация

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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку, следует из судебного решения, полученного РИА Новости. "Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется", - говорится в документе. Ранее артистка выдвинула обвинения в дискриминации, диффамации и нарушении контрактов против театра, после того как 2022 году руководство заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В августе прошлого года суд отверг большинство обвинений певицы, оставив только дискриминацию по половому признаку.

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сша, нью-йорк, суд, россия, дискриминация