https://1prime.ru/20250730/netrebko-860134939.html
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"
Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:18+0300
2025-07-30T21:18+0300
2025-07-30T21:18+0300
политика
сша
нью-йорк
суд
россия
дискриминация
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку, следует из судебного решения, полученного РИА Новости. "Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется", - говорится в документе. Ранее артистка выдвинула обвинения в дискриминации, диффамации и нарушении контрактов против театра, после того как 2022 году руководство заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В августе прошлого года суд отверг большинство обвинений певицы, оставив только дискриминацию по половому признаку.
https://1prime.ru/20250624/wsj-858863147.html
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк, суд, россия, дискриминация
Политика, США, Нью-Йорк, суд, РОССИЯ, дискриминация
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"
Документ: суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку, следует из судебного решения, полученного РИА Новости.
"Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется", - говорится в документе.
Ранее артистка выдвинула обвинения в дискриминации, диффамации и нарушении контрактов против театра, после того как 2022 году руководство заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В августе прошлого года суд отверг большинство обвинений певицы, оставив только дискриминацию по половому признаку.
СМИ: банки в США обсуждают с республиканцами обвинения в дискриминации