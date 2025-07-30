Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250730/netrebko-860134939.html
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"
Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:18+0300
2025-07-30T21:18+0300
политика
сша
нью-йорк
суд
россия
дискриминация
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку, следует из судебного решения, полученного РИА Новости. "Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется", - говорится в документе. Ранее артистка выдвинула обвинения в дискриминации, диффамации и нарушении контрактов против театра, после того как 2022 году руководство заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В августе прошлого года суд отверг большинство обвинений певицы, оставив только дискриминацию по половому признаку.
https://1prime.ru/20250624/wsj-858863147.html
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нью-йорк, суд, россия, дискриминация
Политика, США, Нью-Йорк, суд, РОССИЯ, дискриминация
21:18 30.07.2025
 
Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"

Документ: суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против "Метрополитен-опера"

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Суд Нью-Йорка дал ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра "Метрополитен-опера" по обвинениям в дискриминации по национальному признаку, следует из судебного решения, полученного РИА Новости.
"Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется", - говорится в документе.
Ранее артистка выдвинула обвинения в дискриминации, диффамации и нарушении контрактов против театра, после того как 2022 году руководство заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В августе прошлого года суд отверг большинство обвинений певицы, оставив только дискриминацию по половому признаку.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
СМИ: банки в США обсуждают с республиканцами обвинения в дискриминации
24 июня, 20:11
 
ПолитикаСШАНью-ЙорксудРОССИЯдискриминация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала