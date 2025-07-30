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Nissan остановил работу трех заводов в Японии из-за угрозы цунами

Nissan остановил работу трех заводов в Японии из-за угрозы цунами - 30.07.2025, ПРАЙМ

Nissan остановил работу трех заводов в Японии из-за угрозы цунами

Автоконцерн Nissan остановил работу трех заводов в Японии из-за угрозы цунами, передает агентство Киодо. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:10+0300

2025-07-30T08:10+0300

2025-07-30T08:10+0300

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камчатка

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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Автоконцерн Nissan остановил работу трех заводов в Японии из-за угрозы цунами, передает агентство Киодо. Остановлено производство на двух заводах в префектуре Канагава и одного завода в префектуре Фукусима. Это связано с необходимостью эвакуировать сотрудников на возвышенность из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К 8.00 мск в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 50-30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250603/nissan-858158488.html

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бизнес, япония, камчатка, nissan