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Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии - 30.07.2025, ПРАЙМ
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:20+0300
2025-07-30T11:20+0300
2025-07-30T11:20+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Волны зафиксированы мареографами населенного пункта Калифорнии Кресент Сити и округа Гумбольт. "Первые волны начинают достигать берега (Калифорнии - ред.)... волны зафиксированы мареографами Кресент Сити и залива Гумбольта. Волны... станут опаснее по мере приближения прилива. Держитесь подальше от пляжей!" - говорится в публикации метеослужбы в соцсети X. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
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общество , калифорния, камчатка
Общество , Калифорния, КАМЧАТКА
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии
NOAA: волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Волны зафиксированы мареографами населенного пункта Калифорнии Кресент Сити и округа Гумбольт.
"Первые волны начинают достигать берега (Калифорнии - ред.)... волны зафиксированы мареографами Кресент Сити и залива Гумбольта. Волны... станут опаснее по мере приближения прилива. Держитесь подальше от пляжей!" - говорится в публикации метеослужбы в соцсети X.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров