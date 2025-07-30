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Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии - 30.07.2025, ПРАЙМ

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули берег Калифорнии

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:20+0300

2025-07-30T11:20+0300

2025-07-30T11:20+0300

общество

калифорния

камчатка

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Калифорнии, местным жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Волны зафиксированы мареографами населенного пункта Калифорнии Кресент Сити и округа Гумбольт. "Первые волны начинают достигать берега (Калифорнии - ред.)... волны зафиксированы мареографами Кресент Сити и залива Гумбольта. Волны... станут опаснее по мере приближения прилива. Держитесь подальше от пляжей!" - говорится в публикации метеослужбы в соцсети X. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.

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калифорния

камчатка

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общество , калифорния, камчатка