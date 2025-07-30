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ОАК завершила сборку последнего импортозамещенного самолета МС-21

ОАК завершила сборку последнего импортозамещенного самолета МС-21 - 30.07.2025, ПРАЙМ

ОАК завершила сборку последнего импортозамещенного самолета МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T09:59+0300

2025-07-30T09:59+0300

2025-07-30T09:59+0300

промышленность

новосибирск

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались приемо-сдаточные испытания борта, сообщили в ОАК. "В цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода стартовали приемо-сдаточные испытания опытного самолета МС-21, полностью модернизированного в рамках программы импортозамещения. Эта машина с заводским номером 0013 завершает линейку опытных самолетов МС-21", - сообщили в корпорации. "На самолете выполнена масштабная работа по импортозамещению… Заменены ключевые системы на отечественные, включая комплексную систему управления, которая охватывает все приводные механизмы рулей - высоты и направления", - отметил начальник смены монтажного отделения цеха, чьи слова приводит ОАК. Кроме того, на данном самолете впервые используется импортозамещенное стендовое оборудование, изготовленное в Новосибирске, для отработки гидравлической системы самолета. В ОАК добавили, что по окончании приемо-сдаточных испытаний самолет направят на летно-испытательную станцию для прохождения следующего этапа - заводских доводочных испытаний. Самолет совершил первый полет в декабре 2021 года, став первым самолетом с крылом из отечественных композитов. Пройдя испытания и подтвердив высокое качество отечественных композитов, лайнер встал на доработки. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.

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промышленность, новосибирск, оак, ростех, аэрофлот