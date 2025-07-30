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Solidcore запустит последний обмен заблокированных акций - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Solidcore запустит последний обмен заблокированных акций
Solidcore запустит последний обмен заблокированных акций - 30.07.2025, ПРАЙМ
Solidcore запустит последний обмен заблокированных акций
Золотодобытчик Solidcore (ранее Polymetal) запускает последний обмен заблокированных акций, оставшиеся бумаги предприятие сможет выкупить по 2,57 доллара за... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:35+0300
2025-07-30T10:35+0300
экономика
рынок
сша
казахстан
euroclear
нрд
polymetal
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Золотодобытчик Solidcore (ранее Polymetal) запускает последний обмен заблокированных акций, оставшиеся бумаги предприятие сможет выкупить по 2,57 доллара за акцию, сообщила компания. Ранее в июле Solidcore Resources заявляла, что около 8,5% акций компании остались заблокированными из-за санкционных ограничений. "Компания запускает окончательное предложение об обмене, которое, при условии одобрения советом директоров, будет реализовано в рамках процедуры, которая позволит компании осуществить обязательный выкуп всех акций, остающихся в Euroclear", - говорится в сообщении. "В отношении акций, которые… продолжают находиться во владении через Euroclear, компания будет иметь право на обязательный выкуп таких акций по цене 2,57 доллара США за акцию", - добавляется там. Отмечается, что акционеры, чьи бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или косвенно через систему Euroclear посредством других российских депозитариев, могут обменять их на новые, выпущенные на Астанинской международной бирже (AIX) в соотношении 1:1 до 31 октября включительно. При этом акционерам, которые владеют бумагами в Euroclear через не подпавших под санкции брокеров и депозитарии, рекомендуется провести акции через торгового члена или регистратора AIX также не позднее 31 октября текущего года, если такая процедура не была проведена. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Ранее золотодобытчик уже проводил две процедуры обмена акций для решения проблемы блокировки. В общей сложности около 18% выпущенного акционерного капитала были обменены компанией на вновь выпущенные акции в соотношении 1:1, что составило более 70% от общего объема акций, заблокированных в системе Euroclear, следует из материалов предприятия. Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября.
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рынок, сша, казахстан, euroclear, нрд, polymetal
Экономика, Рынок, США, КАЗАХСТАН, Euroclear, НРД, Polymetal
10:35 30.07.2025
 
Solidcore запустит последний обмен заблокированных акций

Золотодобытчик Solidcore запускает последний обмен заблокированных акций

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Золотодобытчик Solidcore (ранее Polymetal) запускает последний обмен заблокированных акций, оставшиеся бумаги предприятие сможет выкупить по 2,57 доллара за акцию, сообщила компания.
Ранее в июле Solidcore Resources заявляла, что около 8,5% акций компании остались заблокированными из-за санкционных ограничений.
"Компания запускает окончательное предложение об обмене, которое, при условии одобрения советом директоров, будет реализовано в рамках процедуры, которая позволит компании осуществить обязательный выкуп всех акций, остающихся в Euroclear", - говорится в сообщении.
"В отношении акций, которые… продолжают находиться во владении через Euroclear, компания будет иметь право на обязательный выкуп таких акций по цене 2,57 доллара США за акцию", - добавляется там.
Отмечается, что акционеры, чьи бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или косвенно через систему Euroclear посредством других российских депозитариев, могут обменять их на новые, выпущенные на Астанинской международной бирже (AIX) в соотношении 1:1 до 31 октября включительно.
При этом акционерам, которые владеют бумагами в Euroclear через не подпавших под санкции брокеров и депозитарии, рекомендуется провести акции через торгового члена или регистратора AIX также не позднее 31 октября текущего года, если такая процедура не была проведена.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Ранее золотодобытчик уже проводил две процедуры обмена акций для решения проблемы блокировки. В общей сложности около 18% выпущенного акционерного капитала были обменены компанией на вновь выпущенные акции в соотношении 1:1, что составило более 70% от общего объема акций, заблокированных в системе Euroclear, следует из материалов предприятия.
Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября.
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