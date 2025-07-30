Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250730/ostrova-860097216.html
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:29+0300
2025-07-30T10:29+0300
политика
россия
бизнес
сша
эстония
арктика
мария захарова
госдума
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860097055_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_a3487055ce73170c1633e2a8558f5a55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про чужой каравай. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Россия не торгует своим суверенитетом и территориями. Это на Западе привыкли все мерить сделками и выгодами, а Россия – это великая держава другого толка. Фрицу могу лишь посоветовать хорошенько вникнуть в смысл русской пословицы: "На чужой каравай рот не разевай", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250729/ostrova-860046960.html
сша
эстония
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860097055_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_ac51ec1f08aca15b4805678d6ab3f09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сша, эстония, арктика, мария захарова, госдума, мид рф
Политика, РОССИЯ, Бизнес, США, ЭСТОНИЯ, АРКТИКА, Мария Захарова, Госдума, МИД РФ
10:29 30.07.2025
 
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов

Депутат Шеремет ответил на идею покупки США Командорских островов пословицей

© РИА Новости . М. Шиленков | Перейти в медиабанкСеверо-Западное лежбище морского котика на Командорских островах
Северо-Западное лежбище морского котика на Командорских островах - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . М. Шиленков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про чужой каравай.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.
"Россия не торгует своим суверенитетом и территориями. Это на Западе привыкли все мерить сделками и выгодами, а Россия – это великая держава другого толка. Фрицу могу лишь посоветовать хорошенько вникнуть в смысл русской пословицы: "На чужой каравай рот не разевай", - сказал собеседник агентства.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова
Вчера, 08:49
 
ПолитикаРОССИЯБизнесСШАЭСТОНИЯАРКТИКАМария ЗахароваГосдумаМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала