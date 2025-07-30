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В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:29+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про чужой каравай. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Россия не торгует своим суверенитетом и территориями. Это на Западе привыкли все мерить сделками и выгодами, а Россия – это великая держава другого толка. Фрицу могу лишь посоветовать хорошенько вникнуть в смысл русской пословицы: "На чужой каравай рот не разевай", - сказал собеседник агентства.
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В Госдуме ответили пословицей на идею покупки США Командорских островов
Депутат Шеремет ответил на идею покупки США Командорских островов пословицей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про чужой каравай.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.
"Россия не торгует своим суверенитетом и территориями. Это на Западе привыкли все мерить сделками и выгодами, а Россия – это великая держава другого толка. Фрицу могу лишь посоветовать хорошенько вникнуть в смысл русской пословицы: "На чужой каравай рот не разевай", - сказал собеседник агентства.
Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова