https://1prime.ru/20250730/ozon-860089072.html

На Ozon рассказали о росте продаж помад

На Ozon рассказали о росте продаж помад - 30.07.2025, ПРАЙМ

На Ozon рассказали о росте продаж помад

Продажи коричневых помад на Ozon в первом полугодии выросли вдвое в годовом выражении, а фиолетовых - почти втрое, при этом 42% всех продаж составляют розовые... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T07:07+0300

2025-07-30T07:07+0300

2025-07-30T07:07+0300

бизнес

ozon

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Продажи коричневых помад на Ozon в первом полугодии выросли вдвое в годовом выражении, а фиолетовых - почти втрое, при этом 42% всех продаж составляют розовые оттенки (рост на 82%), посчитали в маркетплейсе на основе собственных данных. Исследование есть в распоряжении РИА Новости. "Тренд на естественные оттенки подтверждают и данные Ozon за последний год. Розовые оттенки составили 42% всех продаж помад, продемонстрировав рост на 82%. Также наблюдается рост интереса к коричневым и фиолетовым оттенкам - их продажи в первом полугодии 2025 года увеличились в 2 и в 2,8 раза соответственно, опережая динамику всей категории", - говорится в исследовании. В целом продажи помад на маркетплейсе выросли на 68% в первом полугодии, а число покупателей удвоилось. В топ брендов по продажам этих продуктов вошли Luxvisage, L'Oréal Paris, Influence Beauty, Belor Design и Faberlic. Как выяснили аналитики Ozon, каждая вторая респондентка считает помаду доступным символом статуса. Более трети россиянок выбирают яркую помаду, чтобы справиться с плохим настроением. Так срабатывает "эффект помады" - стремление к доступной роскоши для улучшения эмоционального состояния. Каждая третья респондентка чувствует себя более уверенной с помадой на губах, а каждая шестая уверена, что так выглядит более профессиональной. "Каждая третья россиянка не имеет постоянного оттенка помады и предпочитает менять цвета в зависимости от настроения, ситуации или времени года. У 37% российских женщин в косметичке одновременно более трех помад. С возрастом предпочтения становятся более постоянными: после 45 лет каждая четвертая находит свой идеальный оттенок и хранит ему верность более пяти лет", - сказано в исследовании. В исследовании в рамках опроса на платформе "Яндекс Взгляд" приняли участие 1515 респондентов в возрасте от 18 до 55+ лет. Данные о продажах основаны на статистике Ozon за январь-июнь 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon