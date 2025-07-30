https://1prime.ru/20250730/ozon-860089072.html
На Ozon рассказали о росте продаж помад
На Ozon рассказали о росте продаж помад - 30.07.2025, ПРАЙМ
На Ozon рассказали о росте продаж помад
Продажи коричневых помад на Ozon в первом полугодии выросли вдвое в годовом выражении, а фиолетовых - почти втрое, при этом 42% всех продаж составляют розовые... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T07:07+0300
2025-07-30T07:07+0300
2025-07-30T07:07+0300
бизнес
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860089072.jpg?1753848439
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Продажи коричневых помад на Ozon в первом полугодии выросли вдвое в годовом выражении, а фиолетовых - почти втрое, при этом 42% всех продаж составляют розовые оттенки (рост на 82%), посчитали в маркетплейсе на основе собственных данных. Исследование есть в распоряжении РИА Новости.
"Тренд на естественные оттенки подтверждают и данные Ozon за последний год. Розовые оттенки составили 42% всех продаж помад, продемонстрировав рост на 82%. Также наблюдается рост интереса к коричневым и фиолетовым оттенкам - их продажи в первом полугодии 2025 года увеличились в 2 и в 2,8 раза соответственно, опережая динамику всей категории", - говорится в исследовании.
В целом продажи помад на маркетплейсе выросли на 68% в первом полугодии, а число покупателей удвоилось. В топ брендов по продажам этих продуктов вошли Luxvisage, L'Oréal Paris, Influence Beauty, Belor Design и Faberlic.
Как выяснили аналитики Ozon, каждая вторая респондентка считает помаду доступным символом статуса. Более трети россиянок выбирают яркую помаду, чтобы справиться с плохим настроением. Так срабатывает "эффект помады" - стремление к доступной роскоши для улучшения эмоционального состояния. Каждая третья респондентка чувствует себя более уверенной с помадой на губах, а каждая шестая уверена, что так выглядит более профессиональной.
"Каждая третья россиянка не имеет постоянного оттенка помады и предпочитает менять цвета в зависимости от настроения, ситуации или времени года. У 37% российских женщин в косметичке одновременно более трех помад. С возрастом предпочтения становятся более постоянными: после 45 лет каждая четвертая находит свой идеальный оттенок и хранит ему верность более пяти лет", - сказано в исследовании.
В исследовании в рамках опроса на платформе "Яндекс Взгляд" приняли участие 1515 респондентов в возрасте от 18 до 55+ лет. Данные о продажах основаны на статистике Ozon за январь-июнь 2025 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ozon
На Ozon рассказали о росте продаж помад
Ozon: продажи коричневых и фиолетовых помад в I полугодии выросли вдвое
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Продажи коричневых помад на Ozon в первом полугодии выросли вдвое в годовом выражении, а фиолетовых - почти втрое, при этом 42% всех продаж составляют розовые оттенки (рост на 82%), посчитали в маркетплейсе на основе собственных данных. Исследование есть в распоряжении РИА Новости.
"Тренд на естественные оттенки подтверждают и данные Ozon за последний год. Розовые оттенки составили 42% всех продаж помад, продемонстрировав рост на 82%. Также наблюдается рост интереса к коричневым и фиолетовым оттенкам - их продажи в первом полугодии 2025 года увеличились в 2 и в 2,8 раза соответственно, опережая динамику всей категории", - говорится в исследовании.
В целом продажи помад на маркетплейсе выросли на 68% в первом полугодии, а число покупателей удвоилось. В топ брендов по продажам этих продуктов вошли Luxvisage, L'Oréal Paris, Influence Beauty, Belor Design и Faberlic.
Как выяснили аналитики Ozon, каждая вторая респондентка считает помаду доступным символом статуса. Более трети россиянок выбирают яркую помаду, чтобы справиться с плохим настроением. Так срабатывает "эффект помады" - стремление к доступной роскоши для улучшения эмоционального состояния. Каждая третья респондентка чувствует себя более уверенной с помадой на губах, а каждая шестая уверена, что так выглядит более профессиональной.
"Каждая третья россиянка не имеет постоянного оттенка помады и предпочитает менять цвета в зависимости от настроения, ситуации или времени года. У 37% российских женщин в косметичке одновременно более трех помад. С возрастом предпочтения становятся более постоянными: после 45 лет каждая четвертая находит свой идеальный оттенок и хранит ему верность более пяти лет", - сказано в исследовании.
В исследовании в рамках опроса на платформе "Яндекс Взгляд" приняли участие 1515 респондентов в возрасте от 18 до 55+ лет. Данные о продажах основаны на статистике Ozon за январь-июнь 2025 года.