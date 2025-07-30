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Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике"
Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике"
Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета в публично-правовой компании "Единый заказчик" и установила, что на начало 2025 года у компании на балансе... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T00:20+0300
2025-07-30T00:20+0300
2025-07-30T00:20+0300
бизнес
экономика
россия
рф
счетная палата
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета в публично-правовой компании "Единый заказчик" и установила, что на начало 2025 года у компании на балансе числилось 184 объекта незавершенного строительства (ОНС) с общим объемом финансовых вложений 117 миллиардов рублей, компания продолжает переносить сроки завершения большей части объектов, запланированных к вводу, следует из материалов.
"Как и в период 2021–2023 годов ППК "Единый заказчик" продолжает практику по переносу сроков завершения большей части объектов, запланированных к вводу в начале отчетного периода, а также по снижению количества запланированных к вводу объектов в конце отчетных периодов", - говорится в отчете ведомства.
"Согласно данным бюджетной отчетности ("Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства") в ППК "Единый заказчик" по состоянию на 1 января 2025 года числилось 184 объекта незавершенного строительства, включая планово строящиеся, с общим объемом финансовых вложений – 116 968,8 млн рублей", - отмечается в документе.
"Первоначально на 1 января 2024 года планировался ввод 13 объектов, из них по состоянию на 31 декабря 2024 года введен только один объект, соответственно, ввод 12 объектов перенесен на последующие периоды", - указывает Счетная палата.
Среди основных причин переноса срока вводов объектов в эксплуатацию Счетная палата выделяет необходимость корректировки проектно-сметной документации, возникшей по различным основаниям, или задержки в получении положительного заключения экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию, а также длительные сроки поставки импортного оборудования из-за сложной геополитической обстановки и медленные темпы работ подрядных организаций.
"Информация о плановых показателях ввода объектов ППК "Единый заказчик" в эксплуатацию, содержащаяся в различных подсистемах, модулях и отчетах ГИИС "Электронный бюджет", носит противоречивый характер и содержит не вполне достоверные сведения", - говорится в отчете.
Дебиторская задолженность "Единого заказчика" по объектам капитального строительства увеличилась за год на 35,9% и достигла 107,3 миллиарда рублей, что обусловлено невысокими темпами приемки выполненных работ, увеличением количества реализуемых объектов (с 99 в начале года до 104 в конце года) и высоким объемом авансирования, указывает ведомство в отчете.
Там также отмечается, что необходимость высокого авансирования компания обосновывает потребностью снижения "риска увеличения сроков и стоимости строительства объектов ввиду неблагоприятной международной обстановки".
"Перенос сроков ввода объектов на будущие периоды осуществляется по причине отсутствия финансирования в объеме, необходимом для завершения объектов, необходимости корректировки проектно-сметной документации, а также длительности поставки необходимого оборудования", - пояснили в "Едином заказчике", их комментарий прилагается в материалах.
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бизнес, россия, рф, счетная палата
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Счетная палата
Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике"
Счетная палата: "Единый заказчик" переносит сроки завершения 184 объектов
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета в публично-правовой компании "Единый заказчик" и установила, что на начало 2025 года у компании на балансе числилось 184 объекта незавершенного строительства (ОНС) с общим объемом финансовых вложений 117 миллиардов рублей, компания продолжает переносить сроки завершения большей части объектов, запланированных к вводу, следует из материалов.
"Как и в период 2021–2023 годов ППК "Единый заказчик" продолжает практику по переносу сроков завершения большей части объектов, запланированных к вводу в начале отчетного периода, а также по снижению количества запланированных к вводу объектов в конце отчетных периодов", - говорится в отчете ведомства.
"Согласно данным бюджетной отчетности ("Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства") в ППК "Единый заказчик" по состоянию на 1 января 2025 года числилось 184 объекта незавершенного строительства, включая планово строящиеся, с общим объемом финансовых вложений – 116 968,8 млн рублей", - отмечается в документе.
"Первоначально на 1 января 2024 года планировался ввод 13 объектов, из них по состоянию на 31 декабря 2024 года введен только один объект, соответственно, ввод 12 объектов перенесен на последующие периоды", - указывает Счетная палата.
Среди основных причин переноса срока вводов объектов в эксплуатацию Счетная палата выделяет необходимость корректировки проектно-сметной документации, возникшей по различным основаниям, или задержки в получении положительного заключения экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию, а также длительные сроки поставки импортного оборудования из-за сложной геополитической обстановки и медленные темпы работ подрядных организаций.
"Информация о плановых показателях ввода объектов ППК "Единый заказчик" в эксплуатацию, содержащаяся в различных подсистемах, модулях и отчетах ГИИС "Электронный бюджет", носит противоречивый характер и содержит не вполне достоверные сведения", - говорится в отчете.
Дебиторская задолженность "Единого заказчика" по объектам капитального строительства увеличилась за год на 35,9% и достигла 107,3 миллиарда рублей, что обусловлено невысокими темпами приемки выполненных работ, увеличением количества реализуемых объектов (с 99 в начале года до 104 в конце года) и высоким объемом авансирования, указывает ведомство в отчете.
Там также отмечается, что необходимость высокого авансирования компания обосновывает потребностью снижения "риска увеличения сроков и стоимости строительства объектов ввиду неблагоприятной международной обстановки".
"Перенос сроков ввода объектов на будущие периоды осуществляется по причине отсутствия финансирования в объеме, необходимом для завершения объектов, необходимости корректировки проектно-сметной документации, а также длительности поставки необходимого оборудования", - пояснили в "Едином заказчике", их комментарий прилагается в материалах.