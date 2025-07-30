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Счетная палата проверила расходы Минвостокразвития

Счетная палата проверила расходы Минвостокразвития - 30.07.2025, ПРАЙМ

Счетная палата проверила расходы Минвостокразвития

Счетная палата России проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития и установила, что министерство в 2024 году использовало только 4,5 миллиарда рублей в... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T00:20+0300

2025-07-30T00:20+0300

2025-07-30T00:20+0300

финансы

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вэб

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Счетная палата России проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития и установила, что министерство в 2024 году использовало только 4,5 миллиарда рублей в рамках субсидии ВЭБ.РФ для финансирования приоритетных инвестиционных проектов в ДФО, общая сумма которой составила 20,2 миллиарда рублей, следует из материалов. Счетная палата поясняет, что для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) Минвостокразвития России и ВЭБ.РФ заключили в феврале 2024 года соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса РФ в ВЭБ.РФ. "В 2024 году, как и в предыдущие два года, почти половину расходов министерства (45,2% или 42,4 миллиарда рублей) составили субсидии юридическим лицам на реализацию различных мер господдержки экономического развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Из них 20,2 миллиарда рублей предоставлено ВЭБ.РФ на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в ДФО", - отметила аудитор Наталья Трунова, ее слова приводятся в материалах. "При этом проверка показала, что фактически использовано только 4,5 миллиарда рублей на поддержку 2 из 10 проектов, отобранных правительственной комиссией по развитию ДФО", - добавила она. "В соответствии с годовой отчетностью, представленной ВЭБ.РФ, размер средств, направленных на цели финансирования инвестиционных проектов, составил 4 540,1 млн рублей, а неиспользованный в 2024 году остаток субсидии составил 15 615,2 млн рублей (77,5% предоставленных средств)", - уточняется в отчете. Счетная палата сообщила, что средства, полученные из федерального бюджета в 2024 году, направлены на финансирование двух инвестиционных проектов: на развитие международного аэропорта "Игнатево" в Благовещенске (4 миллиарда рублей) и на строительство и эксплуатацию гостинично-делового комплекса в Петропавловске‑Камчатском (ООО "Новый дом") – 540 миллионов рублей. "В соответствии с отчетом о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря 2024 года все установленные соглашением результаты достигнуты", - отмечается в отчете. При этом, как отмечает ведомство, при предоставлении аналогичной субсидии ВЭБ.РФ в предыдущие годы размер неиспользованного остатка по состоянию на конец первого отчетного года также составлял "не менее 70% ее полного объема, за исключением 2023 года, в котором он составил 26,5%". Как сообщили в Минвостокразвития, Дальний Восток по целому ряду экономических показателей опережает другие федеральные округа. "За 10 лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза). Добыча полезных ископаемых увеличилась на 33% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Объем строительных работ вырос на 107% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза)", - говорится в комментарии, который прилагается в материалах. С использованием механизмов государственной поддержки в ДФО реализуется более 2,8 тысячи инвестпроектов, в которые привлечены 10,6 триллиона рублей, при этом 5,1 триллиона рублей уже фактически вложены, сообщили в министерстве. Введена почти 1 тысяча предприятий, создано более 165 тысяч рабочих мест - с заработной платой, на треть превышающей среднероссийские показатели, добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, рф, дальний восток, арктика, вэб, счетная палата, минвостокразвития