https://1prime.ru/20250730/peregovory-860122009.html
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса - 30.07.2025, ПРАЙМ
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса
Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:09+0300
2025-07-30T15:09+0300
2025-07-30T15:09+0300
россия
лаос
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860121871_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_33f9cb416d5d04f33b0d474896501408.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.
https://1prime.ru/20250728/peregovory-860035202.html
лаос
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860121871_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_0161660fe23e300897bb2914cf2d8574.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, владимир путин
РОССИЯ, Лаос, Владимир Путин
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса Сисулитом
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.
В Стокгольме начались торговые переговоры между Китаем и США, передают СМИ