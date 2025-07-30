https://1prime.ru/20250730/peregovory-860122009.html

Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса

Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса - 30.07.2025, ПРАЙМ

Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса

Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:09+0300

2025-07-30T15:09+0300

2025-07-30T15:09+0300

россия

лаос

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.

https://1prime.ru/20250728/peregovory-860035202.html

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россия, лаос, владимир путин