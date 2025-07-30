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Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса - 30.07.2025, ПРАЙМ
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса
Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:09+0300
2025-07-30T15:09+0300
россия
лаос
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.
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россия, лаос, владимир путин
РОССИЯ, Лаос, Владимир Путин
15:09 30.07.2025
 
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса

Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса Сисулитом

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин (справа) и премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на совместной пресс-конференции по итогам саммита Россия - АСЕАН в конгресс-центре гостиницы "Рэдиссон Блю Курорт" в Сочи
Президент Российской Федерации Владимир Путин (справа) и премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на совместной пресс-конференции по итогам саммита Россия - АСЕАН в конгресс-центре гостиницы Рэдиссон Блю Курорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.
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