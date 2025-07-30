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Fesco нарастила перевозки контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Fesco нарастила перевозки контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском
Fesco нарастила перевозки контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском - 30.07.2025, ПРАЙМ
Fesco нарастила перевозки контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском
Транспортная группа Fesco по итогам первого полугодия 2025 года увеличила контейнерные перевозки между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском на 30% по отношению к | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:02+0300
2025-07-30T11:02+0300
экономика
бизнес
fesco
новороссийск
россия
индия
оаэ
контейнеры
контейнерные перевозки
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco по итогам первого полугодия 2025 года увеличила контейнерные перевозки между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до более 8,5 тысяч TEU, говорится в сообщении компании. "Транспортная группа Fesco (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") по итогам января-июня 2025 года перевезла более 8,5 тысячи TEU морским сервисом Fesco Indian Line West (FIL-W) между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском, что на 30% больше, чем годом ранее. В экспортном направлении отправки группы составили свыше 3,5 тысячи TEU (рост на 4%), перевозки в импортном направлении превысили 5 тысяч TEU (рост на 54%)", - говорится в сообщении. В компании напомнили, что регулярный маршрут Fesco Indian Line West охватывает индийские порты Нава-Шева и Мундра, а также ключевой порт ОАЭ Джебель-Али. На морском сервисе в настоящее время работают три контейнеровоза компании суммарной вместимостью более 3 тысяч TEU. Транзитное время доставки грузов из ОАЭ в Новороссийск составляет около 17 суток, из портов Индии - от 21 дня. Основу грузопотока линии в импорте составляют строительные материалы, различная химия, пластик и резина, продукты питания и рефрижераторные грузы, в том числе фармацевтическая продукция. В экспорте - продукция российского лесопромышленного комплекса, бумага, металлы, сельскохозяйственные грузы. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде.
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бизнес, fesco, новороссийск, россия, индия, оаэ, контейнеры, контейнерные перевозки
Экономика, Бизнес, FESCO, НОВОРОССИЙСК, РОССИЯ, ИНДИЯ, ОАЭ, Контейнеры, контейнерные перевозки
11:02 30.07.2025
 
Fesco нарастила перевозки контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском

Fesco: объем перевозок контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском вырос на 30%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFesco
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco по итогам первого полугодия 2025 года увеличила контейнерные перевозки между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до более 8,5 тысяч TEU, говорится в сообщении компании.
"Транспортная группа Fesco (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") по итогам января-июня 2025 года перевезла более 8,5 тысячи TEU морским сервисом Fesco Indian Line West (FIL-W) между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском, что на 30% больше, чем годом ранее. В экспортном направлении отправки группы составили свыше 3,5 тысячи TEU (рост на 4%), перевозки в импортном направлении превысили 5 тысяч TEU (рост на 54%)", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что регулярный маршрут Fesco Indian Line West охватывает индийские порты Нава-Шева и Мундра, а также ключевой порт ОАЭ Джебель-Али. На морском сервисе в настоящее время работают три контейнеровоза компании суммарной вместимостью более 3 тысяч TEU. Транзитное время доставки грузов из ОАЭ в Новороссийск составляет около 17 суток, из портов Индии - от 21 дня.
Основу грузопотока линии в импорте составляют строительные материалы, различная химия, пластик и резина, продукты питания и рефрижераторные грузы, в том числе фармацевтическая продукция. В экспорте - продукция российского лесопромышленного комплекса, бумага, металлы, сельскохозяйственные грузы.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде.
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ЭкономикаБизнесFESCOНОВОРОССИЙСКРОССИЯИНДИЯОАЭКонтейнерыконтейнерные перевозки
 
 
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