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В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России
Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:59+0300
2025-07-30T13:59+0300
2025-07-30T14:10+0300
экономика
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям. По словам Пескова, у России уже выработан иммунитет на этот счет. Москва продолжает фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, резюмировал он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
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россия, украина, рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России
Песков: экономика России достаточно долго функционирует под рестрикциями
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.
По словам Пескова, у России уже выработан иммунитет на этот счет. Москва продолжает фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ