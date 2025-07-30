https://1prime.ru/20250730/peskov-860113172.html

В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России

В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России

Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:59+0300

2025-07-30T13:59+0300

2025-07-30T14:10+0300

экономика

россия

украина

рф

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям. По словам Пескова, у России уже выработан иммунитет на этот счет. Москва продолжает фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, резюмировал он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".

https://1prime.ru/20250730/tramp-860104014.html

украина

рф

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россия, украина, рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков