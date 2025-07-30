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В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/peskov-860113172.html
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России
Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:59+0300
2025-07-30T14:10+0300
экономика
россия
украина
рф
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям. По словам Пескова, у России уже выработан иммунитет на этот счет. Москва продолжает фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, резюмировал он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
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россия, украина, рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:59 30.07.2025 (обновлено: 14:10 30.07.2025)
 
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России

Песков: экономика России достаточно долго функционирует под рестрикциями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций, она выработала иммунитет к санкциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.
По словам Пескова, у России уже выработан иммунитет на этот счет. Москва продолжает фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
11:35
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАРФСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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