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"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского
"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского
Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:18+0300
2025-07-30T14:18+0300
политика
россия
украина
сша
валерий залужный
всу
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю здесь нечего добавить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию СВР.
https://1prime.ru/20250729/svr-860074089.html
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россия, украина, сша, валерий залужный, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Валерий Залужный, ВСУ
14:18 30.07.2025
 
"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского

Песков: информация СВР о возможной замене Зеленского говорит сама за себя

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю здесь нечего добавить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
"Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию СВР.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР
Вчера, 15:09
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАВалерий ЗалужныйВСУ
 
 
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