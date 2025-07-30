https://1prime.ru/20250730/peskov-860114866.html

"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского

"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского

Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:18+0300

2025-07-30T14:18+0300

2025-07-30T14:18+0300

политика

россия

украина

сша

валерий залужный

всу

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю здесь нечего добавить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию СВР.

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россия, украина, сша, валерий залужный, всу