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"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского
"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского
Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:18+0300
2025-07-30T14:18+0300
2025-07-30T14:18+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю здесь нечего добавить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию СВР.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Валерий Залужный, ВСУ
"Нечего добавить". Песков оценил информацию о возможной замене Зеленского
Песков: информация СВР о возможной замене Зеленского говорит сама за себя
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю здесь нечего добавить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
"Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию СВР.
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР