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Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных - 30.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

Владельцев домашних животных могут оштрафовать за несоблюдение правил содержания и другие нарушения, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T03:03+0300

2025-07-30T03:03+0300

2025-07-30T03:03+0300

общество

домашние животные

штраф

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Владельцев домашних животных могут оштрафовать за несоблюдение правил содержания и другие нарушения, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди.Основные правила содержания животных изложены в законе N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты".В частности, владельцы должны обеспечивать животным надлежащий уход, своевременно оказывать ветеринарную помощь, принимать меры по предотвращению нежелательного потомства, правильно обращаться с биологическими отходами. При выгуле нужно обязательно заботиться о безопасности окружающих, животных и сохранности имущества, а также исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения питомца вне разрешенных для выгула мест и т.д."Нарушение этих правил повлечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении — наказание в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей для граждан", — предупредил юрист.Также могут быть и региональные штрафы. Например, в Москве за нарушение правил выгула собак, в том числе появление с животным без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений грозит штраф от 1000 до 2000 рублей. На такую же сумму владельца могут наказать, если он не уберет за своим питомцем.Кроме того, за отсутствие прививки от бешенства у животного россиян могут оштрафовать на сумму от 1000 до 1500 рублей.Санкции предусмотрены и за неправильное захоронение."После смерти питомца необходимо связаться ветеринаром. Он объяснит, что делать. В некоторых регионах есть кладбища для домашних животных. Ни в коем случае нельзя хоронить его во дворе, в поле и других не предназначенных для этого местах. За нарушение грозит штраф от 4000 до 5000 рублей", — предупредил юрист.

https://1prime.ru/20250710/animals-859377654.html

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общество , домашние животные, штраф