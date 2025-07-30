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"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей
Авиакомпания "Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в размере 10 миллиардов рублей в первом квартале 2025 года, следует из сообщения перевозчика. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:23+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в размере 10 миллиардов рублей в первом квартале 2025 года, следует из сообщения перевозчика. "Положительное влияние оказало получение дивидендов от авиакомпании "Победа" в размере 10 000 млн руб. в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Как ранее в среду сообщила авиакомпания, чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составила 107,8 миллиарда рублей, увеличившись втрое. Скорректированная на эффект курсовой переоценки, страхового урегулирования и дивидендов дочерней компании чистая прибыль первого полугодия 2025 года составила 5,786 миллиарда рублей. Коммерческие расходы составили 4,1 миллиарда рублей и остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Управленческие расходы выросли на 12% - до 6,9 миллиарда рублей. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, финансы, аэрофлот
Экономика, Бизнес, Финансы, Аэрофлот
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в размере 10 млрд руб в первом квартале
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в размере 10 миллиардов рублей в первом квартале 2025 года, следует из сообщения перевозчика.
"Положительное влияние оказало получение дивидендов от авиакомпании "Победа" в размере 10 000 млн руб. в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
Как ранее в среду сообщила авиакомпания, чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составила 107,8 миллиарда рублей, увеличившись втрое. Скорректированная на эффект курсовой переоценки, страхового урегулирования и дивидендов дочерней компании чистая прибыль первого полугодия 2025 года составила 5,786 миллиарда рублей.
Коммерческие расходы составили 4,1 миллиарда рублей и остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Управленческие расходы выросли на 12% - до 6,9 миллиарда рублей.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа".
"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании