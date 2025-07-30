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В Подмосковье расширили условия предоставления выплат для молодых семей
В Подмосковье расширили условия предоставления выплат для молодых семей - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье расширили условия предоставления выплат для молодых семей
Условия предоставления выплаты в 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребёнка расширили в ходе 116-го заседания Мособлдумы,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:09+0300
2025-07-30T13:09+0300
2025-07-30T13:09+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Условия предоставления выплаты в 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребёнка расширили в ходе 116-го заседания Мособлдумы, теперь выплату смогут получить семьи, в которых только один из родителей зарегистрирован в Подмосковье, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Спикер регионального парламента напомнил, что Мособлдума установила выплату в январе. Выплаты предусмотрены для молодых родителей возрастом до 35 включительно, проживающих в Московской области и состоящих в зарегистрированном браке, а также для родителей-одиночек. За это время ее получили свыше 1,3 тысячи семей. "Сегодня Мособлдума приняла закон, который расширяет условия предоставления выплаты 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребёнка. Мы значительно смягчили условия получения этой выплаты", - написал Брынцалов в Telegram-канале. Как отметил председатель Мособлдумы, на практике оказалось, что не все, кто хотел, смогли претендовать на эту меру поддержки. Это было связано с требованием в законе, чтобы у обоих родителей была регистрация в Подмосковье. "Мы убрали его, и теперь получить выплату смогут семьи, в которых один из родителей имеет место жительства в регионе. Благодаря этому количество получателей существенно возрастёт", - отметил Брынцалов. По его словам, планируется, что в этом году выплату смогут получить более 4,6 тысячи семей. Её можно будет оформить на региональном портале Госуслуг.
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РОССИЯ, Московская область, выплаты, Общество
В Подмосковье расширили условия предоставления выплат для молодых семей
Брынцалов: в Подмосковье расширены условия предоставления выплат для молодых семей
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Условия предоставления выплаты в 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребёнка расширили в ходе 116-го заседания Мособлдумы, теперь выплату смогут получить семьи, в которых только один из родителей зарегистрирован в Подмосковье, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Спикер регионального парламента напомнил, что Мособлдума установила выплату в январе. Выплаты предусмотрены для молодых родителей возрастом до 35 включительно, проживающих в Московской области и состоящих в зарегистрированном браке, а также для родителей-одиночек. За это время ее получили свыше 1,3 тысячи семей.
"Сегодня Мособлдума приняла закон, который расширяет условия предоставления выплаты 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребёнка. Мы значительно смягчили условия получения этой выплаты", - написал Брынцалов в Telegram-канале.
Как отметил председатель Мособлдумы, на практике оказалось, что не все, кто хотел, смогли претендовать на эту меру поддержки. Это было связано с требованием в законе, чтобы у обоих родителей была регистрация в Подмосковье. "Мы убрали его, и теперь получить выплату смогут семьи, в которых один из родителей имеет место жительства в регионе. Благодаря этому количество получателей существенно возрастёт", - отметил Брынцалов.
По его словам, планируется, что в этом году выплату смогут получить более 4,6 тысячи семей. Её можно будет оформить на региональном портале Госуслуг.
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