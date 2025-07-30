https://1prime.ru/20250730/polsha-860112062.html

Польша и Украина планируют наладить совместное производство оружия

Польша и Украина планируют наладить совместное производство оружия - 30.07.2025, ПРАЙМ

Польша и Украина планируют наладить совместное производство оружия

Польша делает ставку на сотрудничество с Украиной в сфере вооружения, Польская группа вооружений (PGZ) планирует совместное производство оружия на территории... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:31+0300

2025-07-30T13:31+0300

2025-07-30T13:31+0300

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ВАРШАВА, 30 июл – ПРАЙМ. Польша делает ставку на сотрудничество с Украиной в сфере вооружения, Польская группа вооружений (PGZ) планирует совместное производство оружия на территории республики, заявил журналистам председатель Комитета по иностранным делам сейма и глава Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль. Коваль в составе делегации посетил Киев с целью подготовки конкретных проектов, в том числе с участием Польской группы вооружений. "Мы решили, что нам нужно сосредоточиться на оборонной промышленности и военной продукции. Именно поэтому мы приехали с представителями PGZ, чтобы спланировать конкретные мероприятия на осень", — сказал Коваль. Он подчеркнул, что это касается как поставок вооружения, так и участия польских компаний в получении передового опыта, который будет использован в будущем производстве. Коваль указал, что польские компании, как давно работающие на украинском рынке, так и только начинающие свою деятельность, готовятся к послевоенному восстановлению Украины. "Это станет основой будущего восстановления Украины", — сказал он. "Это касается и оборонной промышленности. Мы действуем в интересах польских субъектов и выстраиваем отношения с Украиной. Встречи с партнерами очень конкретные и многообещающие", — заверил Коваль. Представитель PGZ Ян Грабовский в свою очередь подтвердил, что группа планирует развивать совместное производство вооружений с украинской промышленностью в Польше. "Техника производства PGZ присутствует на Украине с первых дней конфликта. Мы находимся на театре военных действий и ремонтируем ее вместе с украинскими партнерами. Но эти 60 гаубиц, более 100 самоходных установок Rosomak и десяток минометов Rak — это не все, что мы можем предложить", — сказал он. Грабовский анонсировал развитие промышленной кооперации с Украиной в форме создания совместного предприятия, расположенного в специальных экономических зонах в Польше. "Нашего производственного присутствия в Украине не будет, но совместное производство продукции двойного назначения или исключительно оборонного назначения будет осуществляться на территории Республики Польша. Польша — безопасная страна, член НАТО и ЕС", — подчеркнул он. PGZ также планирует развивать совместные проекты в области беспилотных систем. "В PGZ мы рассматриваем беспилотные аппараты в более широком смысле – не только те, что находятся в воздухе, но и те, что находятся на земле. Мы хотим сотрудничать с Украиной, особенно в области наземных аппаратов, защищающих критически важную инфраструктуру", – сказал Грабовский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, польша, ес, вооружение