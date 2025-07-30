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СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь
СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь - 30.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь
Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:51+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Еврокомиссии и председателя комитета Европарламента по международной торговле. "Трансатлантический торговый конфликт грозит разгореться вновь… Представитель Еврокомиссии подтвердил, что… ключевые элементы сделки все еще обсуждаются с американцами", - говорится в статье. По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, Еврокомиссия, очевидно, сделала больше уступок, чем сообщается, и в Европарламенте нет большинства, готового поддержать сделку, пишет издание. "У ЕС и США нет соглашения. Соглашение — это когда люди согласны", - приводит газета слова бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, который в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Евросоюзу и Соединенным Штатам грозит начало "новой фазы нестабильности" в торговых отношениях, добавил он. Принципиальные разногласия между сторонами спора сохраняются по американским пошлинам на сталь и алюминий, по вопросам смягчения стандартов ЕС в области сельскохозяйственной продукции и в цифровой сфере, уточняется в материале. Кроме того, остаются вопросы и к выполнению обещаний ЕС по наращиванию инвестиций в американский рынок и увеличению экспорта энергоносителей из США, пишет Handelsblatt.
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сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, handelsblatt, new york times
Экономика, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Handelsblatt, New York Times
СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь
Handelsblatt: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Еврокомиссии и председателя комитета Европарламента по международной торговле.
"Трансатлантический торговый конфликт грозит разгореться вновь… Представитель Еврокомиссии подтвердил, что… ключевые элементы сделки все еще обсуждаются с американцами", - говорится в статье.
По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, Еврокомиссия, очевидно, сделала больше уступок, чем сообщается, и в Европарламенте нет большинства, готового поддержать сделку, пишет издание.
"У ЕС и США нет соглашения. Соглашение — это когда люди согласны", - приводит газета слова бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, который в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Евросоюзу и Соединенным Штатам грозит начало "новой фазы нестабильности" в торговых отношениях, добавил он.
Принципиальные разногласия между сторонами спора сохраняются по американским пошлинам на сталь и алюминий, по вопросам смягчения стандартов ЕС в области сельскохозяйственной продукции и в цифровой сфере, уточняется в материале. Кроме того, остаются вопросы и к выполнению обещаний ЕС по наращиванию инвестиций в американский рынок и увеличению экспорта энергоносителей из США, пишет Handelsblatt.
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