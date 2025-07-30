https://1prime.ru/20250730/poshliny-860110170.html

СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь

СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь - 30.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь

Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:51+0300

2025-07-30T12:51+0300

2025-07-30T12:51+0300

экономика

сша

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

handelsblatt

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает дискуссии по ключевым элементам сделки по пошлинам с США, торговый конфликт может разгореться вновь, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя Еврокомиссии и председателя комитета Европарламента по международной торговле. "Трансатлантический торговый конфликт грозит разгореться вновь… Представитель Еврокомиссии подтвердил, что… ключевые элементы сделки все еще обсуждаются с американцами", - говорится в статье. По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, Еврокомиссия, очевидно, сделала больше уступок, чем сообщается, и в Европарламенте нет большинства, готового поддержать сделку, пишет издание. "У ЕС и США нет соглашения. Соглашение — это когда люди согласны", - приводит газета слова бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, который в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Евросоюзу и Соединенным Штатам грозит начало "новой фазы нестабильности" в торговых отношениях, добавил он. Принципиальные разногласия между сторонами спора сохраняются по американским пошлинам на сталь и алюминий, по вопросам смягчения стандартов ЕС в области сельскохозяйственной продукции и в цифровой сфере, уточняется в материале. Кроме того, остаются вопросы и к выполнению обещаний ЕС по наращиванию инвестиций в американский рынок и увеличению экспорта энергоносителей из США, пишет Handelsblatt.

https://1prime.ru/20250729/poshliny-860085184.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, handelsblatt, new york times