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Чистая прибыль Starbucks за три квартала снизилась в 1,7 раза

Чистая прибыль Starbucks за три квартала снизилась в 1,7 раза - 30.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Starbucks за три квартала снизилась в 1,7 раза

Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года (завершились 29 июня) сократилась в 1,7 раза - | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T00:35+0300

2025-07-30T00:35+0300

2025-07-30T00:35+0300

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технологии

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года (завершились 29 июня) сократилась в 1,7 раза - до 1,723 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 1,51 доллара с 2,51 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период при этом поднялась на 1,9% - до 27,615 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен упала в 1,9 раза - до 558 миллионов долларов. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию сократилась до 0,49 доллара с 0,93 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,65 доллара. Выручка компании выросла на 3,8% - до 9,456 миллиарда долларов, аналитики ждали 9,29 миллиарда. В третьем квартале компания открыла 308 новых кофеен, теперь их число составляет 41 097. Сопоставимые продажи в мире снизились на 2%, в США - также на 2%, в Китае показатель увеличился на 2%. После закрытия основных торгов в США акции Starbucks дорожают на 3,1%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру.

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бизнес, технологии, сша, китай, starbucks