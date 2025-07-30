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Чистая прибыль Visa в III квартале выросла на 3,8%

Чистая прибыль Visa в III квартале выросла на 3,8% - 30.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Visa в III квартале выросла на 3,8%

Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T00:38+0300

2025-07-30T00:38+0300

2025-07-30T00:38+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года (завершились 30 июня) выросла на 3,8% и составила 14,968 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании выросла до 7,59 доллара с 7,08 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa увеличилась на 11,3% - до 29,276 миллиарда долларов. Чистая прибыль Visa Inc по итогам третьего квартала финансового года поднялась на 8,2%, составив 5,272 миллиарда долларов. В пересчете на акцию квартальная разводненная прибыль компании составила 2,69 доллара, увеличившись с 2,4 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,98 доллара, что оказалось больше ожиданий аналитиков в 2,84 доллара. Выручка выросла на 14,3% - до 10,172 миллиарда долларов, прогноз составлял 9,84 миллиарда. Акции Visa после закрытия основных торгов в США дешевеют на 3%. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

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финансы, бизнес, сша, visa