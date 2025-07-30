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"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ в Москву в сентябре - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ в Москву в сентябре
"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ в Москву в сентябре - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ в Москву в сентябре
"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в сентябре, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:37+0300
2025-07-30T17:37+0300
энергетика
россия
росатом
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в сентябре, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы ожидаем в сентябре", - сказал Лихачев на соответствующий вопрос. По его словам, Гросси будет приглашен на Всемирную атомную неделю - предстоящий в конце сентября большой международный форум, посвящённый 80-летию атомной отрасли России Предыдущий визит главы Агентства в Россию состоялся в начале июня - в Калининграде проходил очередной раунд консультаций РФ - МАГАТЭ.
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россия, росатом, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев
17:37 30.07.2025
 
"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ в Москву в сентябре

Лихачев: "Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву в сентябре

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в сентябре, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы ожидаем в сентябре", - сказал Лихачев на соответствующий вопрос.
По его словам, Гросси будет приглашен на Всемирную атомную неделю - предстоящий в конце сентября большой международный форум, посвящённый 80-летию атомной отрасли России
Предыдущий визит главы Агентства в Россию состоялся в начале июня - в Калининграде проходил очередной раунд консультаций РФ - МАГАТЭ.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности
17:32
 
ЭнергетикаРОССИЯРосатомМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей Лихачев
 
 
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