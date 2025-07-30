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РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости и качества интернета - 30.07.2025, ПРАЙМ
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РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости и качества интернета
РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости и качества интернета - 30.07.2025, ПРАЙМ
РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости и качества интернета
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Об этом агентству РИА Новости заявили... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:44+0300
2025-07-30T12:46+0300
технологии
бизнес
россия
антон горелкин
роскомнадзор
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Об этом агентству РИА Новости заявили в ведомстве. "Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно Постановлению Правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет", - сообщили в ведомстве. Роскомнадзор рекомендовал пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android.В ноябре прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин высказал мнение, почему нельзя доверять сервису Speedtest. По его словам, сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединения, но всё это время собирал для американских спецслужб подробную информацию о конфигурации сетей.
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технологии, бизнес, россия, антон горелкин, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Антон Горелкин, Роскомнадзор
12:44 30.07.2025 (обновлено: 12:46 30.07.2025)
 
РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости и качества интернета

РКН заблокировал доступ к сервису по замеру скорости интернета Speedtest

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Об этом агентству РИА Новости заявили в ведомстве.
"Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно Постановлению Правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет", - сообщили в ведомстве.
Роскомнадзор рекомендовал пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android.
В ноябре прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин высказал мнение, почему нельзя доверять сервису Speedtest. По его словам, сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединения, но всё это время собирал для американских спецслужб подробную информацию о конфигурации сетей.
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