https://1prime.ru/20250730/roskomnadzor-860115523.html

РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети

РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети - 30.07.2025, ПРАЙМ

РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети

Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:23+0300

2025-07-30T14:23+0300

2025-07-30T14:23+0300

технологии

россия

финансы

роскомнадзор

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Данные собираемые американским сервисом могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций", - сообщили специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. Там добавили, что американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети. Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису Speedtest от компании Ookla.

https://1prime.ru/20250730/internet-860110052.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, роскомнадзор