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РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети - 30.07.2025, ПРАЙМ
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РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети
РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети - 30.07.2025, ПРАЙМ
РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети
Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:23+0300
2025-07-30T14:23+0300
технологии
россия
финансы
роскомнадзор
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Данные собираемые американским сервисом могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций", - сообщили специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. Там добавили, что американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети. Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису Speedtest от компании Ookla.
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технологии, россия, финансы, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Роскомнадзор
14:23 30.07.2025
 
РКН заподозрил SpeedTest в сборе данных для атак на российские сети

РКН: данные SpeedTest могли использовать для организации атак на российские сети

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Данные собираемые американским сервисом могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций", - сообщили специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
Там добавили, что американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети.
Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису Speedtest от компании Ookla.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
РКН порекомендовал отечественные сервисы по замеру скорости интернета
12:50
 
ТехнологииРОССИЯФинансыРоскомнадзор
 
 
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