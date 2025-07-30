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Каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие
Каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие - 30.07.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие
Каждый пятый россиянин при отсутствии необходимости работать в первую очередь отправился бы в путешествие, говорится в исследовании сервиса по поиску работы... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T06:27+0300
2025-07-30T06:27+0300
бизнес
общество
россия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин при отсутствии необходимости работать в первую очередь отправился бы в путешествие, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое есть в распоряжении у РИА Новости. "Путешествия, хобби, диван - чем занялись бы экономически активные россияне, если бы была возможность не работать ... 21% россиян заявили, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать", - выяснили аналитики, опросив 1,6 тысячи жителей России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. По данным экспертов, 13% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 7% предпочли бы просто отдыхать Еще столько же занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. А 6% выбрали бы саморазвитие, по 5% - воспитание детей или внуков и получение образования. Еще 4% респондентов отправились бы на дачу, а 3% посвятили время чтению. Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%. По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков или заботу о здоровье. Среди прочих вариантов упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание (11%). При этом, как выяснили авторы исследования, женщины чаще мужчин выбирали воспитание детей, домашнее хозяйство, благотворительность, чтение и хобби вместо работы. Мужчины же - пассивный отдых, спорт, саморазвитие и открытие бизнеса. При этом 11% россиян "не мыслят себя без работы".
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
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192
40
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
06:27 30.07.2025
 
Каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие

SuperJob: каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин при отсутствии необходимости работать в первую очередь отправился бы в путешествие, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"Путешествия, хобби, диван - чем занялись бы экономически активные россияне, если бы была возможность не работать ... 21% россиян заявили, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать", - выяснили аналитики, опросив 1,6 тысячи жителей России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.
По данным экспертов, 13% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 7% предпочли бы просто отдыхать Еще столько же занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. А 6% выбрали бы саморазвитие, по 5% - воспитание детей или внуков и получение образования. Еще 4% респондентов отправились бы на дачу, а 3% посвятили время чтению.
Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%. По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков или заботу о здоровье. Среди прочих вариантов упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание (11%).
При этом, как выяснили авторы исследования, женщины чаще мужчин выбирали воспитание детей, домашнее хозяйство, благотворительность, чтение и хобби вместо работы. Мужчины же - пассивный отдых, спорт, саморазвитие и открытие бизнеса. При этом 11% россиян "не мыслят себя без работы".
 
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