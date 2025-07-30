Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250730/rst-860092364.html
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке - 30.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке
Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:43+0300
2025-07-30T08:43+0300
туризм
бизнес
россия
камчатка
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860092212_0:322:2497:1727_1920x0_80_0_0_63ab0d7acf170e3697cbbb3fa515cf5a.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7000 – 8000 туристов", - сообщили в РСТ.
https://1prime.ru/20250730/zemletryasenie-860091324.html
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860092212_0:88:2497:1961_1920x0_80_0_0_9707656dc893b8c2d3247617a43707a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Российский союз туриндустрии
08:43 30.07.2025
 
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке

РСТ: на Камчатке могут быть 7-8 тысяч туристов

© РИА Новости . Евгений Нескоромный | Перейти в медиабанкПобережье Охотского моря на Камчатке
Побережье Охотского моря на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Евгений Нескоромный
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7000 – 8000 туристов", - сообщили в РСТ.
На Камчатке произошло мощное землетрясение
Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами
08:21
 
ТуризмБизнесРОССИЯКАМЧАТКАРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала