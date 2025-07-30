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Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке - 30.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке
Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:43+0300
2025-07-30T08:43+0300
2025-07-30T08:43+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7000 – 8000 туристов", - сообщили в РСТ.
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туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Российский союз туриндустрии
Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке
РСТ: на Камчатке могут быть 7-8 тысяч туристов