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Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке

Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке - 30.07.2025, ПРАЙМ

Туроператоры установили связь с тургруппами на Камчатке

Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:43+0300

2025-07-30T08:43+0300

2025-07-30T08:43+0300

туризм

бизнес

россия

камчатка

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке, там может быть сейчас 7-8 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7000 – 8000 туристов", - сообщили в РСТ.

https://1prime.ru/20250730/zemletryasenie-860091324.html

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туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии