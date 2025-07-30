https://1prime.ru/20250730/rst-860101685.html
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку - 30.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:06+0300
2025-07-30T11:06+0300
2025-07-30T11:06+0300
туризм
бизнес
камчатка
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860094631_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_06be197787b8aef1c0c0fb6f572035c1.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку. Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры. В ближайшее время информация будет обновляться", - сообщили в союзе со ссылкой на вице-президента РСТ Вадима Мамонтова. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
https://1prime.ru/20250730/kamchatka-860096200.html
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860094631_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b61112659dde8c210d53791bb15a8aff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, камчатка, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, КАМЧАТКА, Российский союз туриндустрии
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку
РСТ: туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку. Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры. В ближайшее время информация будет обновляться", - сообщили в союзе со ссылкой на вице-президента РСТ Вадима Мамонтова.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла, заявил сейсмолог