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Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку

Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку - 30.07.2025, ПРАЙМ

Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку

Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:06+0300

2025-07-30T11:06+0300

2025-07-30T11:06+0300

туризм

бизнес

камчатка

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку. Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры. В ближайшее время информация будет обновляться", - сообщили в союзе со ссылкой на вице-президента РСТ Вадима Мамонтова. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

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туризм, бизнес, камчатка, российский союз туриндустрии