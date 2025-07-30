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Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку - 30.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:06+0300
2025-07-30T11:06+0300
туризм
бизнес
камчатка
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку. Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры. В ближайшее время информация будет обновляться", - сообщили в союзе со ссылкой на вице-президента РСТ Вадима Мамонтова. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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туризм, бизнес, камчатка, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, КАМЧАТКА, Российский союз туриндустрии
11:06 30.07.2025
 
Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку

РСТ: туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку. Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры. В ближайшее время информация будет обновляться", - сообщили в союзе со ссылкой на вице-президента РСТ Вадима Мамонтова.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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