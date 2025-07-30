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"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды
Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:29+0300
2025-07-30T16:46+0300
rt
cnn
аудитория
экспертное мнение
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного управления США. С таким заявлением на канале RT выступил американский телеведущий Рик Санчес. Он заявил, большинство граждан Соединенных Штатов отказываются смотреть CNN, считая, что этот телеканал транслирует лживую информацию и не информирует их о важных событиях в мире.Превосходство RT по численности аудитории над CNN подтвердил даже бывший шеф ЦРУ Джеймс Клэппер, отметил Санчес."У RT – контролируемого российскими властями СМИ – в этой стране (в США - прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN - прим. ред.)", – приводит RT фрагмент беседы Клэппера с CNN.Комментируя эти слова экс-главы ЦРУ, Санчес заметил, что он был вынужден дважды посмотреть фрагмент интервью, чтобы быть полностью уверенным, что ему это не показалось."Вы слышите? По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать", – сказал Санчес.
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rt, cnn, аудитория, экспертное мнение
RT, CNN, Аудитория, экспертное мнение
16:29 30.07.2025 (обновлено: 16:46 30.07.2025)
 
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды

Санчес: в США RT смотрят больше людей, чем CNN, и это признают официальные лица

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Логотип телеканала RT (Russia Today)
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного управления США. С таким заявлением на канале RT выступил американский телеведущий Рик Санчес.
Он заявил, большинство граждан Соединенных Штатов отказываются смотреть CNN, считая, что этот телеканал транслирует лживую информацию и не информирует их о важных событиях в мире.
Превосходство RT по численности аудитории над CNN подтвердил даже бывший шеф ЦРУ Джеймс Клэппер, отметил Санчес.
"У RT контролируемого российскими властями СМИ – в этой стране (в США - прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN - прим. ред.)", – приводит RT фрагмент беседы Клэппера с CNN.
Комментируя эти слова экс-главы ЦРУ, Санчес заметил, что он был вынужден дважды посмотреть фрагмент интервью, чтобы быть полностью уверенным, что ему это не показалось.
"Вы слышите? По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать", – сказал Санчес.
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