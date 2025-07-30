https://1prime.ru/20250730/rt-860126398.html
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды
Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:29+0300
2025-07-30T16:29+0300
2025-07-30T16:46+0300
rt
cnn
аудитория
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83034/90/830349098_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_54049661afe4e53058ab99c691e1e8a9.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного управления США. С таким заявлением на канале RT выступил американский телеведущий Рик Санчес. Он заявил, большинство граждан Соединенных Штатов отказываются смотреть CNN, считая, что этот телеканал транслирует лживую информацию и не информирует их о важных событиях в мире.Превосходство RT по численности аудитории над CNN подтвердил даже бывший шеф ЦРУ Джеймс Клэппер, отметил Санчес."У RT – контролируемого российскими властями СМИ – в этой стране (в США - прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN - прим. ред.)", – приводит RT фрагмент беседы Клэппера с CNN.Комментируя эти слова экс-главы ЦРУ, Санчес заметил, что он был вынужден дважды посмотреть фрагмент интервью, чтобы быть полностью уверенным, что ему это не показалось."Вы слышите? По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать", – сказал Санчес.
https://1prime.ru/20250714/ssha-859473537.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83034/90/830349098_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_b320412781ed37c2c19dfc1e6d747c78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rt, cnn, аудитория, экспертное мнение
RT, CNN, Аудитория, экспертное мнение
"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды
Санчес: в США RT смотрят больше людей, чем CNN, и это признают официальные лица
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного управления США. С таким заявлением на канале RT
выступил американский телеведущий Рик Санчес.
Он заявил, большинство граждан Соединенных Штатов отказываются смотреть CNN, считая, что этот телеканал транслирует лживую информацию и не информирует их о важных событиях в мире.
Превосходство RT по численности аудитории над CNN подтвердил даже бывший шеф ЦРУ Джеймс Клэппер, отметил Санчес.
"У RT – контролируемого российскими властями СМИ – в этой стране (в США - прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN - прим. ред.)", – приводит RT фрагмент беседы Клэппера с CNN.
Комментируя эти слова экс-главы ЦРУ, Санчес заметил, что он был вынужден дважды посмотреть фрагмент интервью, чтобы быть полностью уверенным, что ему это не показалось.
"Вы слышите? По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать", – сказал Санчес.
В CNN узнали, какие ракеты США могут продать НАТО для поставок Украине