https://1prime.ru/20250730/rt-860126398.html

"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды

"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Аудитория больше, чем у CNN". Популярность RT в США бьет рекорды

Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:29+0300

2025-07-30T16:29+0300

2025-07-30T16:46+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Численность аудитории российского телеканала RT в Соединенных Штатах превышает аудиторию CNN - это подтвердил экс-глава Центрального разведывательного управления США. С таким заявлением на канале RT выступил американский телеведущий Рик Санчес. Он заявил, большинство граждан Соединенных Штатов отказываются смотреть CNN, считая, что этот телеканал транслирует лживую информацию и не информирует их о важных событиях в мире.Превосходство RT по численности аудитории над CNN подтвердил даже бывший шеф ЦРУ Джеймс Клэппер, отметил Санчес."У RT – контролируемого российскими властями СМИ – в этой стране (в США - прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN - прим. ред.)", – приводит RT фрагмент беседы Клэппера с CNN.Комментируя эти слова экс-главы ЦРУ, Санчес заметил, что он был вынужден дважды посмотреть фрагмент интервью, чтобы быть полностью уверенным, что ему это не показалось."Вы слышите? По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать", – сказал Санчес.

https://1prime.ru/20250714/ssha-859473537.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rt, cnn, аудитория, экспертное мнение