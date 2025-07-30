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На Сахалине затопило несколько рыбных заводов, пострадавших нет - 30.07.2025, ПРАЙМ
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На Сахалине затопило несколько рыбных заводов, пострадавших нет
На Сахалине затопило несколько рыбных заводов, пострадавших нет - 30.07.2025, ПРАЙМ
На Сахалине затопило несколько рыбных заводов, пострадавших нет
Рыбоперерабатывающий завод "Алаид", предприятия "СК БСФ" и "Гранис" затоплены в Сахалинской области, также зафиксировано подтопление рыбоводных цехов "Азимут":... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:20+0300
2025-07-30T14:20+0300
экономика
промышленность
бизнес
камчатка
камчатский край
росрыболовство
азимут
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Рыбоперерабатывающий завод "Алаид", предприятия "СК БСФ" и "Гранис" затоплены в Сахалинской области, также зафиксировано подтопление рыбоводных цехов "Азимут": все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет, заявило Росрыболовство. "На данный момент в Сахалинской области зафиксировано затопление рыбоперерабатывающего завода "Алаид", предприятий АО "СК БСФ" и ООО "Гранис", а также подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода ООО "Азимут". Все работники эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заслушал доклады руководителей территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству о ситуации. Росрыболовство находится в контакте с предприятиями рыбохозяйственного комплекса пострадавших районов, а также со всеми профильными ведомствами, обеспечивающими ликвидацию последствий и мониторинг обстановки. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и другое). Ранее в среду министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что угроза цунами на Камчатке отменена.
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промышленность, бизнес, камчатка, камчатский край, росрыболовство, азимут
Экономика, Промышленность, Бизнес, КАМЧАТКА, Камчатский край, Росрыболовство, Азимут
14:20 30.07.2025
 
На Сахалине затопило несколько рыбных заводов, пострадавших нет

Росрыболовство сообщило о затоплении рыбоперерабатывающего завода на Сахалине

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРаботники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода ЗАО "Курильский рыбак" на острове Шикотан
Работники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода ЗАО Курильский рыбак на острове Шикотан - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Рыбоперерабатывающий завод "Алаид", предприятия "СК БСФ" и "Гранис" затоплены в Сахалинской области, также зафиксировано подтопление рыбоводных цехов "Азимут": все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет, заявило Росрыболовство.
"На данный момент в Сахалинской области зафиксировано затопление рыбоперерабатывающего завода "Алаид", предприятий АО "СК БСФ" и ООО "Гранис", а также подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода ООО "Азимут". Все работники эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заслушал доклады руководителей территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству о ситуации. Росрыболовство находится в контакте с предприятиями рыбохозяйственного комплекса пострадавших районов, а также со всеми профильными ведомствами, обеспечивающими ликвидацию последствий и мониторинг обстановки.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и другое).
Ранее в среду министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что угроза цунами на Камчатке отменена.
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Землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине
08:44
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесКАМЧАТКАКамчатский крайРосрыболовствоАзимут
 
 
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