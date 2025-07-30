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На Сахалине стабилизировалась ситуация после снятия угрозы цунами
На Сахалине стабилизировалась ситуация после снятия угрозы цунами - 30.07.2025, ПРАЙМ
На Сахалине стабилизировалась ситуация после снятия угрозы цунами
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале, что после снятия угрозы цунами ситуация стабилизируется, продолжается оценка... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:20+0300
2025-07-30T15:20+0300
2025-07-30T15:20+0300
общество
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале, что после снятия угрозы цунами ситуация стабилизируется, продолжается оценка состояния зданий и инфраструктуры "Угроза цунами на Северных Курилах снята. Ситуация стабилизируется, продолжается оценка состояния зданий и инфраструктуры. Все экстренные службы остаются в готовности", - сообщил Лимаренко. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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общество , камчатка
На Сахалине стабилизировалась ситуация после снятия угрозы цунами
Лимаренко: угроза цунами на Северных Курилах снята, ситуация стабилизируется
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале, что после снятия угрозы цунами ситуация стабилизируется, продолжается оценка состояния зданий и инфраструктуры
"Угроза цунами на Северных Курилах снята. Ситуация стабилизируется, продолжается оценка состояния зданий и инфраструктуры. Все экстренные службы остаются в готовности", - сообщил Лимаренко.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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