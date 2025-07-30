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Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии - 30.07.2025, ПРАЙМ

Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:53+0300

2025-07-30T10:53+0300

2025-07-30T10:53+0300

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КИШИНЕВ, 30 июл - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. "Сегодня на заседании высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдавию и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс… Финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро", - заявила Санду на брифинге. По ее словам, Москва якобы использует различные молдавские политформирования и проекты, чтобы повлиять на результаты выборов. Президент утверждает, что РФ "стоит за спинами" некоторых независимых кандидатов в депутаты, а также политформирований, в том числе блока "Победа". При этом президент не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://1prime.ru/20250724/moldaviya-859894617.html

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общество , россия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул