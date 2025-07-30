Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250730/sanktsii-860121647.html
Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций
Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций - 30.07.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций
Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:06+0300
2025-07-30T15:06+0300
политика
мид
мария захарова
россия
санкции против рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/89/837118960_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1c0a2afd32c50649ccad107783d199f.jpg
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова на брифинге в среду. Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
https://1prime.ru/20250730/peskov-860113172.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/89/837118960_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29ab63a645019717b707a3f4a3bb5d77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид, мария захарова, россия, санкции против рф, сша
Политика, МИД, Мария Захарова, РОССИЯ, санкции против РФ, США
15:06 30.07.2025
 
Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций

Захарова: угрозы новых антироссийских санкций уже стали для страны рутиной

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
В Кремле ответили на слова Трампа о санкциях против России
13:59
 
ПолитикаМИДМария ЗахароваРОССИЯсанкции против РФСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала