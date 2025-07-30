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Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций

Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций - 30.07.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала рутиной угрозы новых антироссийских санкций

Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:06+0300

2025-07-30T15:06+0300

2025-07-30T15:06+0300

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова на брифинге в среду. Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.

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мид, мария захарова, россия, санкции против рф, сша