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Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья

Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья - 30.07.2025, ПРАЙМ

Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья

Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, получат выплаты на покупку нового... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:00+0300

2025-07-30T15:00+0300

2025-07-30T15:00+0300

газ

недвижимость

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САРАТОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, получат выплаты на покупку нового жилья из расчета стоимости 88,8 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора Романа Бусаргина, пострадавшим жителям единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получат семьи погибших, до 300 тысяч рублей за порчу и потерю имущества и до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля. Глава региона ранее отмечал, что жителей из разрушенного пятого подъезда обеспечат новым жильем. "Для владельцев квартир пятого подъезда дома на улице Блинова в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества решено сделать выплаты на приобретение нового жилья. Всего в подъезде было 38 разных по площади и количеству комнат квартир. Этот механизм обеспечения жильем оптимальный для граждан и займет гораздо меньше времени, чем другие варианты. Люди также сами будут определять, где и какую квартиру купить. Суммы выплат будут определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм - 88,8 тысячи рублей. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 миллиона рублей", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, недвижимость, мчс