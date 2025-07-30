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Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья
Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья - 30.07.2025, ПРАЙМ
Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья
Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, получат выплаты на покупку нового... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:00+0300
2025-07-30T15:00+0300
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САРАТОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, получат выплаты на покупку нового жилья из расчета стоимости 88,8 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора Романа Бусаргина, пострадавшим жителям единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получат семьи погибших, до 300 тысяч рублей за порчу и потерю имущества и до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля. Глава региона ранее отмечал, что жителей из разрушенного пятого подъезда обеспечат новым жильем. "Для владельцев квартир пятого подъезда дома на улице Блинова в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества решено сделать выплаты на приобретение нового жилья. Всего в подъезде было 38 разных по площади и количеству комнат квартир. Этот механизм обеспечения жильем оптимальный для граждан и займет гораздо меньше времени, чем другие варианты. Люди также сами будут определять, где и какую квартиру купить. Суммы выплат будут определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм - 88,8 тысячи рублей. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 миллиона рублей", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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газ, недвижимость, мчс
Газ, Недвижимость, МЧС
15:00 30.07.2025
 
Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплаты на покупку жилья

Жители из разрушенного подъезда дома в Саратове получат выплаты на новое жилье

© РИА Новости . Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Ирина Фенина
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САРАТОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Жителей из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, получат выплаты на покупку нового жилья из расчета стоимости 88,8 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора Романа Бусаргина, пострадавшим жителям единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получат семьи погибших, до 300 тысяч рублей за порчу и потерю имущества и до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля. Глава региона ранее отмечал, что жителей из разрушенного пятого подъезда обеспечат новым жильем.
"Для владельцев квартир пятого подъезда дома на улице Блинова в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества решено сделать выплаты на приобретение нового жилья. Всего в подъезде было 38 разных по площади и количеству комнат квартир. Этот механизм обеспечения жильем оптимальный для граждан и займет гораздо меньше времени, чем другие варианты. Люди также сами будут определять, где и какую квартиру купить. Суммы выплат будут определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм - 88,8 тысячи рублей. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 миллиона рублей", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Взрыв газа в жилом доме в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Жители из разрушенного подъезда дома в Саратова получат новое жилье
Вчера, 12:05
 
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