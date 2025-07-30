https://1prime.ru/20250730/sberbank-860116816.html

Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету

Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету - 30.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету

Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:36+0300

2025-07-30T14:36+0300

2025-07-30T14:36+0300

экономика

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости. "Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых", - сказано в сообщении. По данным приложения банка, на сегодняшний день максимальная ставка на первые 3 месяца -16% годовых. Также отмечается, что базовая ставка по накопительному вкладу (без надбавки за первые три месяца) снизится с 10% до 9% годовых. Указывается, что будут действовать надбавки к ставке по накопительному счету: за покупки по картам "Сбера" от 30 тысяч до 50 тысяч рублей надбавка составит до 1%, от 50 тысяч рублей - до 3%.

https://1prime.ru/20250730/sberbank-860104686.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы