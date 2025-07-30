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Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету - 30.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250730/sberbank-860116816.html
Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету
Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету - 30.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету
Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:36+0300
2025-07-30T14:36+0300
экономика
банки
финансы
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости. "Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых", - сказано в сообщении. По данным приложения банка, на сегодняшний день максимальная ставка на первые 3 месяца -16% годовых. Также отмечается, что базовая ставка по накопительному вкладу (без надбавки за первые три месяца) снизится с 10% до 9% годовых. Указывается, что будут действовать надбавки к ставке по накопительному счету: за покупки по картам "Сбера" от 30 тысяч до 50 тысяч рублей надбавка составит до 1%, от 50 тысяч рублей - до 3%.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
14:36 30.07.2025
 
Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету

Сбербанк с 31 июля снизит максимальную ставку по накопительному счету до 14%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости.
"Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых", - сказано в сообщении.
По данным приложения банка, на сегодняшний день максимальная ставка на первые 3 месяца -16% годовых.
Также отмечается, что базовая ставка по накопительному вкладу (без надбавки за первые три месяца) снизится с 10% до 9% годовых.
Указывается, что будут действовать надбавки к ставке по накопительному счету: за покупки по картам "Сбера" от 30 тысяч до 50 тысяч рублей надбавка составит до 1%, от 50 тысяч рублей - до 3%.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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