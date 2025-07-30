Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/sdelka-860106104.html
Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом"
Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом"
Торговая сделка между Евросоюзом и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, является | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:02+0300
2025-07-30T12:02+0300
экономика
сша
франция
вашингтон
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
ПАРИЖ, 30 июл – ПРАЙМ. Торговая сделка между Евросоюзом и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, является "лучшим компромиссом", заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар. "Это соглашение является наилучшим возможным компромиссом для нашей экономики и ни в коем случае не является нашим крушением… Мы много экспортируем. На Соединённые Штаты приходится 8% нашего экспорта. Влияние есть, но оно измеряемо", - заявил он в эфире радиостанции RTL. Однако министр также оценил сделку как проигрышную для обеих сторон. "Первыми пострадают американцы, которым придётся платить больше за продукты. И действительно, есть цепная реакция. Это замедлит рост экономики Америки, и это скажется и на нас", - добавил он. При этом министр напомнил, что есть секторы, освобожденные от уплаты таможенных пошлин. Так, в понедельник Ломбар заявил газете Liberation, что освобождение от уплаты пошлин, предоставленное авиационной промышленности, "должно распространяться и на крепкие спиртные напитки". Накануне газета Financial Times сообщила, что Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20250730/zakharova-860093505.html
сша
франция
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, франция, вашингтон, дональд трамп, ес
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС
12:02 30.07.2025
 
Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом"

Глава Минфина Франции Ломбар назвал сделку ЕС и США лучшим компромиссом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 30 июл – ПРАЙМ. Торговая сделка между Евросоюзом и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, является "лучшим компромиссом", заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар.
"Это соглашение является наилучшим возможным компромиссом для нашей экономики и ни в коем случае не является нашим крушением… Мы много экспортируем. На Соединённые Штаты приходится 8% нашего экспорта. Влияние есть, но оно измеряемо", - заявил он в эфире радиостанции RTL.
Однако министр также оценил сделку как проигрышную для обеих сторон.
"Первыми пострадают американцы, которым придётся платить больше за продукты. И действительно, есть цепная реакция. Это замедлит рост экономики Америки, и это скажется и на нас", - добавил он.
При этом министр напомнил, что есть секторы, освобожденные от уплаты таможенных пошлин.
Так, в понедельник Ломбар заявил газете Liberation, что освобождение от уплаты пошлин, предоставленное авиационной промышленности, "должно распространяться и на крепкие спиртные напитки". Накануне газета Financial Times сообщила, что Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом.
Презентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
"Происходит давно". Захарова высказалась о тяжелой для ЕС сделке с США
09:06
 
ЭкономикаСШАФРАНЦИЯВАШИНГТОНДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала