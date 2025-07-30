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Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом"

Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом" - 30.07.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина Франции назвал сделку ЕС и США "лучшим компромиссом"

Торговая сделка между Евросоюзом и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, является | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:02+0300

2025-07-30T12:02+0300

2025-07-30T12:02+0300

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ПАРИЖ, 30 июл – ПРАЙМ. Торговая сделка между Евросоюзом и США, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, является "лучшим компромиссом", заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар. "Это соглашение является наилучшим возможным компромиссом для нашей экономики и ни в коем случае не является нашим крушением… Мы много экспортируем. На Соединённые Штаты приходится 8% нашего экспорта. Влияние есть, но оно измеряемо", - заявил он в эфире радиостанции RTL. Однако министр также оценил сделку как проигрышную для обеих сторон. "Первыми пострадают американцы, которым придётся платить больше за продукты. И действительно, есть цепная реакция. Это замедлит рост экономики Америки, и это скажется и на нас", - добавил он. При этом министр напомнил, что есть секторы, освобожденные от уплаты таможенных пошлин. Так, в понедельник Ломбар заявил газете Liberation, что освобождение от уплаты пошлин, предоставленное авиационной промышленности, "должно распространяться и на крепкие спиртные напитки". Накануне газета Financial Times сообщила, что Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом.

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