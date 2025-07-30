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Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки США и ЕС - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки США и ЕС
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки США и ЕС - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки США и ЕС
Новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:06+0300
2025-07-30T16:06+0300
экономика
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ГААГА, 30 июл - ПРАЙМ. Новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики, заявил в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Эта сделка особенно плоха для автомобильной промышленности Европы, ведь экспорт европейских автомобилей в Америку намного больше, чем экспорт американских автомобилей в Европу. Таким образом, это очень плохая новость для европейской экономики, а также отчасти для нидерландской экономики. Нидерланды, скорее, представляют собой "транспортную" экономику, чем производственную. Однако наша экономика очень сильно зависит от немецкой, поэтому, когда экономика ФРГ идет ко дну, голландцы тоже, потому что мы доставляем товары в Германию", - отметил Нимёллер. По его словам, дела крупного европейского автомобильного концерна Volkswagen идут очень плохо в данный момент, что будет иметь "огромные последствия для экономики Нидерландов". "Мы становимся все более зависимыми от США, в том числе и потому что ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. Так, мы все больше зависим от газа и нефти из Соединенных Штатов, которые стоят очень дорого. У нас есть немного газа в Европе, но, в основном, из Норвегии. То есть мы очень зависимы от одного источника энергии, а когда есть только один источник, то цена будет расти. На данный момент вся эта ситуация очень плоха для Европы", - считает аналитик. Ранее генеральный директор Ассоциации инновационных лекарственных средств Нидерландов (VIG) Карла Вос заявила, что фармацевтическая промышленность в Нидерландах шокирована новым торговым соглашением ЕС и США и опасается, что эта сделка может привести к росту цен на лекарства. В этой связи она призвала власти Нидерландов и ЕС принять меры для защиты европейской фармацевтической промышленности.
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бизнес, сша, европа, нидерланды, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, volkswagen, new york times
Экономика, Бизнес, США, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Volkswagen, New York Times
16:06 30.07.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки США и ЕС

Эксперт Нимёллер: новая торговая сделка США и ЕС ударит по экспорту автомобилей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ГААГА, 30 июл - ПРАЙМ. Новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики, заявил в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
"Эта сделка особенно плоха для автомобильной промышленности Европы, ведь экспорт европейских автомобилей в Америку намного больше, чем экспорт американских автомобилей в Европу. Таким образом, это очень плохая новость для европейской экономики, а также отчасти для нидерландской экономики. Нидерланды, скорее, представляют собой "транспортную" экономику, чем производственную. Однако наша экономика очень сильно зависит от немецкой, поэтому, когда экономика ФРГ идет ко дну, голландцы тоже, потому что мы доставляем товары в Германию", - отметил Нимёллер.
По его словам, дела крупного европейского автомобильного концерна Volkswagen идут очень плохо в данный момент, что будет иметь "огромные последствия для экономики Нидерландов".
"Мы становимся все более зависимыми от США, в том числе и потому что ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. Так, мы все больше зависим от газа и нефти из Соединенных Штатов, которые стоят очень дорого. У нас есть немного газа в Европе, но, в основном, из Норвегии. То есть мы очень зависимы от одного источника энергии, а когда есть только один источник, то цена будет расти. На данный момент вся эта ситуация очень плоха для Европы", - считает аналитик.
Ранее генеральный директор Ассоциации инновационных лекарственных средств Нидерландов (VIG) Карла Вос заявила, что фармацевтическая промышленность в Нидерландах шокирована новым торговым соглашением ЕС и США и опасается, что эта сделка может привести к росту цен на лекарства. В этой связи она призвала власти Нидерландов и ЕС принять меры для защиты европейской фармацевтической промышленности.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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