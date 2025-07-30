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Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США

Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США - 30.07.2025, ПРАЙМ

Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговая сделка между ЕС и США, предусматривающая введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из Европы в | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:47+0300

2025-07-30T16:47+0300

2025-07-30T16:47+0300

экономика

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 30 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговая сделка между ЕС и США, предусматривающая введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из Европы в Америку, демонстрирует неспособность Европы добиться достаточного уважения и тем самым получить более выгодные условия."Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию. Она продолжит это делать. Это не конец истории, и мы не остановимся на достигнутом", - цитирует слова президента, сказанные на совете министров в среду, телеканал BFMTV. По словам Макрона, в ходе дальнейших обсуждений, направленных на уточнение соглашения, ЕС может добиться "новых уступок". Французский лидер призвал к постоянной работе над восстановлением баланса в торговле, особенно в сфере услуг.Вместе с тем Макрон отметил, что соглашение обеспечивает прозрачность и предсказуемость в краткосрочной перспективе, а также защищает интересы Франции и Европы в ключевых экспортных отраслях, например, в авиастроении.Макрон подчеркнул, что ЕС "гарантировал" отсутствие мер, наносящих ущерб сельскому хозяйству, а также сохранение автономии и стандартов в области здравоохранения и экологии.Официальный представитель французского правительства Софи Прима выразила сожаление по поводу условий достижения сделки и объяснила слова премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что соглашение стало "унижением" для Европы."Мы все, и правительство, и президент республики, предпочли бы, чтобы это соглашение было достигнуто в обычных условиях переговоров, то есть в официальной обстановке, а не на частном поле для гольфа в Шотландии", - заявила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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франция, эммануэль макрон, ес, сша, сделка