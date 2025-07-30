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Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США
Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США - 30.07.2025, ПРАЙМ
Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговая сделка между ЕС и США, предусматривающая введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из Европы в | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:47+0300
2025-07-30T16:47+0300
экономика
франция
эммануэль макрон
ес
сша
сделка
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ПАРИЖ, 30 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговая сделка между ЕС и США, предусматривающая введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из Европы в Америку, демонстрирует неспособность Европы добиться достаточного уважения и тем самым получить более выгодные условия."Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию. Она продолжит это делать. Это не конец истории, и мы не остановимся на достигнутом", - цитирует слова президента, сказанные на совете министров в среду, телеканал BFMTV. По словам Макрона, в ходе дальнейших обсуждений, направленных на уточнение соглашения, ЕС может добиться "новых уступок". Французский лидер призвал к постоянной работе над восстановлением баланса в торговле, особенно в сфере услуг.Вместе с тем Макрон отметил, что соглашение обеспечивает прозрачность и предсказуемость в краткосрочной перспективе, а также защищает интересы Франции и Европы в ключевых экспортных отраслях, например, в авиастроении.Макрон подчеркнул, что ЕС "гарантировал" отсутствие мер, наносящих ущерб сельскому хозяйству, а также сохранение автономии и стандартов в области здравоохранения и экологии.Официальный представитель французского правительства Софи Прима выразила сожаление по поводу условий достижения сделки и объяснила слова премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что соглашение стало "унижением" для Европы."Мы все, и правительство, и президент республики, предпочли бы, чтобы это соглашение было достигнуто в обычных условиях переговоров, то есть в официальной обстановке, а не на частном поле для гольфа в Шотландии", - заявила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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франция, эммануэль макрон, ес, сша, сделка
Экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, США, сделка
16:47 30.07.2025
 
Макрон отметил слабую позицию Евросоюза в сделке с США

Макрон: Европа в торговой сделке с США не смогла сделать так, чтобы ее боялись

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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ПАРИЖ, 30 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговая сделка между ЕС и США, предусматривающая введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из Европы в Америку, демонстрирует неспособность Европы добиться достаточного уважения и тем самым получить более выгодные условия.
"Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию. Она продолжит это делать. Это не конец истории, и мы не остановимся на достигнутом", - цитирует слова президента, сказанные на совете министров в среду, телеканал BFMTV.
По словам Макрона, в ходе дальнейших обсуждений, направленных на уточнение соглашения, ЕС может добиться "новых уступок". Французский лидер призвал к постоянной работе над восстановлением баланса в торговле, особенно в сфере услуг.
Вместе с тем Макрон отметил, что соглашение обеспечивает прозрачность и предсказуемость в краткосрочной перспективе, а также защищает интересы Франции и Европы в ключевых экспортных отраслях, например, в авиастроении.
Макрон подчеркнул, что ЕС "гарантировал" отсутствие мер, наносящих ущерб сельскому хозяйству, а также сохранение автономии и стандартов в области здравоохранения и экологии.
Официальный представитель французского правительства Софи Прима выразила сожаление по поводу условий достижения сделки и объяснила слова премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что соглашение стало "унижением" для Европы.
"Мы все, и правительство, и президент республики, предпочли бы, чтобы это соглашение было достигнуто в обычных условиях переговоров, то есть в официальной обстановке, а не на частном поле для гольфа в Шотландии", - заявила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Эксперт рассказал о последствиях торговой сделки США и ЕС
16:06
 
ЭкономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронЕССШАсделка
 
 
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