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Росстат сообщил о росте производства сельхозпродукции

Росстат сообщил о росте производства сельхозпродукции - 30.07.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте производства сельхозпродукции

Производство продукции сельского хозяйства в России в первом полугодии 2025 года выросло на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, следует из доклада... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:43+0300

2025-07-30T19:43+0300

2025-07-30T19:43+0300

экономика

росстат

сельхозпродукция

рост

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в первом полугодии 2025 года выросло на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, следует из доклада Росстата. "Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2025 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 601,6 миллиарда рублей, в I полугодии 2025 года - 2 903,7 миллиарда рублей", - говорится в докладе. По данным статистического ведомства, на конец июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 16,9 миллиона голов (на 4,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,3 миллиона (на 3,7% меньше), свиней - 29,2 миллиона (на 1,9% меньше), овец и коз - 20,7 миллиона (на 6,0% меньше), птицы - 574,3 миллиона голов (на 0,2% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,3% поголовья крупного рогатого скота, 5,7% свиней, 43,2% овец и коз (на конец июня 2024 года - соответственно 38,7%, 6,2%, 43,6%). В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2025 года по сравнению с соответствующей датой 2024 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,9%, коров - на 2,3%, свиней - на 1,3%, овец и коз - на 9,5%, поголовье птицы выросло на 0,9%. В первом полугодии 2025 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 7,8 миллионов тонн, молока - 16,9 миллионов тонн, яиц - 23,8 миллиарда штук. В сельскохозяйственных организациях в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,0% (в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года - увеличилось на 0,9%), молока - на 3,2% (на 1,6%), яиц - на 8,5% (снизилось на 1,8%). В сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) надои молока на 1 корову в первом полугодии 2025 года составили 4477 килограммов против 4283 килограммов в первом полугодии 2024 года, яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) - 157 штук яиц, как и год назад. В первом полугодии 2025 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось увеличение удельного веса производства птицы на убой по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

https://1prime.ru/20250712/memorandum-859423831.html

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росстат, сельхозпродукция, рост