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В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах - 30.07.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах
В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах
Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:42+0300
2025-07-30T12:42+0300
бизнес
общество
московская область
жуковский
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания Мособлдумы. "Проектом закона предполагаем ввести дополнение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в статье 8.10. "Нарушение... запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг". Предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа", - сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова в ходе заседания. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся пресс-службой Мособлдумы, штрафы за данное нарушение составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических. Новые правила будут действовать в аэропортах, расположенных на территории Московской области: Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, распространятся запрет будет на деятельность таксистов-нелегалов. Речь о тех водителях, которые навязчиво предлагают прибывшим пассажирам свои услуги. У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов. Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
https://1prime.ru/20250716/sovfed--859544564.html
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бизнес, общество , московская область, жуковский, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, Общество , Московская область, жуковский, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
12:42 30.07.2025
 
В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах

В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах

© РИА Новости . Владимир ПесняАвтомобили такси на улице в Москве
Автомобили такси на улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания Мособлдумы.
"Проектом закона предполагаем ввести дополнение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в статье 8.10. "Нарушение... запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг". Предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа", - сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова в ходе заседания.
Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся пресс-службой Мособлдумы, штрафы за данное нарушение составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических.
Новые правила будут действовать в аэропортах, расположенных на территории Московской области: Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, распространятся запрет будет на деятельность таксистов-нелегалов. Речь о тех водителях, которые навязчиво предлагают прибывшим пассажирам свои услуги. У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов.
Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
В "Яндекс Go" рассказали о виртуальных очередях на такси
16 июля, 11:08
 
БизнесОбществоМосковская областьжуковскийаэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьево
 
 
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