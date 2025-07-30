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В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах

В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье введут штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах

Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:42+0300

2025-07-30T12:42+0300

2025-07-30T12:42+0300

бизнес

общество

московская область

жуковский

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания Мособлдумы. "Проектом закона предполагаем ввести дополнение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в статье 8.10. "Нарушение... запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг". Предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа", - сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова в ходе заседания. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся пресс-службой Мособлдумы, штрафы за данное нарушение составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических. Новые правила будут действовать в аэропортах, расположенных на территории Московской области: Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, распространятся запрет будет на деятельность таксистов-нелегалов. Речь о тех водителях, которые навязчиво предлагают прибывшим пассажирам свои услуги. У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов. Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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московская область

жуковский

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