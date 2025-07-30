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Глава МИД Сирии намерен отправиться в Россию в четверг, пишет Reuters

Глава МИД Сирии намерен отправиться в Россию в четверг, пишет Reuters - 30.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Сирии намерен отправиться в Россию в четверг, пишет Reuters

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:43+0300

2025-07-30T14:43+0300

2025-07-30T14:43+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг", - говорится в сообщении.

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сирия, россия, визит