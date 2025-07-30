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Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано

Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано - 30.07.2025, ПРАЙМ

Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано

Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T05:54+0300

2025-07-30T05:54+0300

2025-07-30T05:54+0300

энергетика

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общество

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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси. Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.

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камчатка

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общество , япония, камчатка, хоккайдо