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Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано - 30.07.2025, ПРАЙМ
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T05:54+0300
2025-07-30T05:54+0300
энергетика
экономика
общество
япония
камчатка
хоккайдо
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси. Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
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общество , япония, камчатка, хоккайдо
Энергетика, Экономика, Общество , ЯПОНИЯ, КАМЧАТКА, Хоккайдо
05:54 30.07.2025
 
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано

Хаяси: нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано

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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.
Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоЯПОНИЯКАМЧАТКАХоккайдо
 
 
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