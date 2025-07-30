https://1prime.ru/20250730/situatsii-860088631.html
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано - 30.07.2025, ПРАЙМ
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T05:54+0300
2025-07-30T05:54+0300
2025-07-30T05:54+0300
энергетика
экономика
общество
япония
камчатка
хоккайдо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860088631.jpg?1753844092
ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.
Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
япония
камчатка
хоккайдо
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , япония, камчатка, хоккайдо
Энергетика, Экономика, Общество , ЯПОНИЯ, КАМЧАТКА, Хоккайдо
Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения не зафиксировано
Хаяси: нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано
ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Нештатных ситуаций на АЭС в Японии после землетрясения на Камчатке не зафиксировано, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"На атомных объектах к этому часу нам не поступала информация о возникновении нештатных ситуаций", - сказал Хаяси.
Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. На северном острове Хоккайдо зафиксировано цунами высотой 30 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.