https://1prime.ru/20250730/slovakija-860089160.html

В Словакии заявили о намерении Запада заменить Зеленского

В Словакии заявили о намерении Запада заменить Зеленского - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Словакии заявили о намерении Запада заменить Зеленского

Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T07:10+0300

2025-07-30T07:10+0300

2025-07-30T07:10+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

запад

сша

владимир зеленский

дональд трамп

рада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860089160.jpg?1753848622

МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов свидетельствуют о намерении Запада его заменить, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага. "Сам факт, что кто-то вдруг начал говорить на такую смешную тему (борьбы с коррупцией на Украине – ред.) и "совершенно спонтанно" организовывать протесты против режима Зеленского, является совершенно явным сигналом о том, что Запад решил заменить Зеленского", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Блага, сейчас Зеленский больше вредит намерениям Запада, а его "крайне недостойный доверия образ" служит главным препятствием для соглашения с Россией, которое Запад хочет заключить, чтобы не потерять все вложенное в проект "Антироссия" в лице Украины. "Поэтому как раньше возвеличивали Зеленского, так теперь как по команде все глобалистские СМИ начали его критиковать. Тряпку, когда она уже слишком грязная и рваная, нужно выбросить и заменить новой", - резюмирует Блага. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом". Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, запад, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рада