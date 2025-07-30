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Германия тормозит европейские санкции против Израиля, сообщили СМИ

Германия тормозит европейские санкции против Израиля, сообщили СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ

Германия тормозит европейские санкции против Израиля, сообщили СМИ

Германия тормозит европейские санкции в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:38+0300

2025-07-30T10:38+0300

2025-07-30T10:38+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Германия тормозит европейские санкции в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов. Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС. "Германия и ряд других стран ЕС пока не согласны с предложением ввести санкции против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. По этой причине в результате обсуждения в комитете постоянных представителей государств-членов в Брюсселе не удалось договориться о быстром начале процесса принятия решения",- сообщило агентство. По данным DPA, Германия на встрече в Брюсселе была в числе стран, которые считают необходимым провести дальнейший анализ этого предложения и хотят дождаться развития событий в секторе Газа в ближайшие дни. Некоторые делегации также высказали критические замечания в связи с опасениями, что санкции против Израиля могут затруднить необходимый диалог с израильскими властями. Как отмечает агентство, ключевыми странами в вопросе принятия санкций против Израиля считаются Германия и Италия. Другие крупные государства ЕС и многие менее крупные страны недавно продемонстрировали свою готовность применить штрафные меры. Ранее премьер-министр страны Дик Схоф также заявил, что Нидерланды поддержат идею приостановки участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon из-за ситуации в секторе Газа, если ЕС примет такое решение. В мае власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении говорилось и о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.

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израиль, газа, германия, ес, ек