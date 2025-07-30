https://1prime.ru/20250730/solodov-860107345.html

Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения

Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения - 30.07.2025, ПРАЙМ

Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения

Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:22+0300

2025-07-30T12:22+0300

2025-07-30T12:22+0300

общество

камчатский край

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_fa2e2509f8f140e89a0ff3e6e7d539b7.jpg

ЯКУТСК, 30 июл - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. "Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

https://1prime.ru/20250730/volny-860106880.html

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , камчатский край, камчатка