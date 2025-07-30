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Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения
Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения - 30.07.2025, ПРАЙМ
Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения
Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:22+0300
2025-07-30T12:22+0300
общество
камчатский край
камчатка
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ЯКУТСК, 30 июл - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. "Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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камчатский край
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общество , камчатский край, камчатка
Общество , Камчатский край, КАМЧАТКА
12:22 30.07.2025
 
Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения

Солодов: режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ЯКУТСК, 30 июл - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.
"Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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