https://1prime.ru/20250730/sotsfond-860087823.html

Соцфонд автоматически начнет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Соцфонд автоматически начнет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров - 30.07.2025, ПРАЙМ

Соцфонд автоматически начнет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Соцфонд с 1 августа автоматически начнет перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, основанием станет информация о трудовой деятельности граждан в... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T03:42+0300

2025-07-30T03:42+0300

2025-07-30T03:42+0300

экономика

финансы

россия

госдума

единая россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860087823.jpg?1753836133

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Соцфонд с 1 августа автоматически начнет перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, основанием станет информация о трудовой деятельности граждан в 2024 году и сумма страховых взносов, перечисленных работодателями, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 августа 2025 года Социальный фонд России начнёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Основанием для этого станет информация о трудовой деятельности граждан в 2024 году и суммах страховых взносов, перечисленных работодателями. Самое важное: всё произойдёт автоматически, обращаться в СФР или подавать заявление не требуется. Эта индексация касается исключительно тех, кто официально трудился, и за кого в прошлом году производились обязательные отчисления в пенсионную систему", - сказал Говырин. По его словам, сама процедура базируется на системе пенсионных коэффициентов, в зависимости от того, сколько страховых взносов поступило за пенсионера, рассчитывается количество пенсионных баллов, которые и преобразуются в прибавку. "Но даже если человек заработал больше, прибавка не может превысить установленный лимит — три коэффициента. В 2025 году один балл оценивается в 145 рублей 69 копеек, а значит, максимум, на который может увеличиться пенсия с августа, составляет 437 рублей семь копеек. Именно эту сумму получат те, за кого поступили взносы, соответствующие трём пенсионным коэффициентам", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что мера не выглядит крупной, но её смысл — не в единовременном росте выплат, а в учёте факта продолжающейся трудовой деятельности, поскольку государство подтверждает: работающие пенсионеры продолжают участвовать в системе обязательного пенсионного страхования, и система это учитывает. Формально пенсия остаётся фиксированной, но ежегодно 1 августа она может корректироваться, если человек остаётся занятым, добавил он. "Отдельный интерес представляет ситуация с увольнением. После завершения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех тех повышений, которые применялись к пенсиям неработающих за время его трудоустройства. Фиксированная часть также подлежит восстановлению. Но здесь важен нюанс: перерасчёт начнётся только с месяца, следующего за увольнением, и чтобы получить выплаты без задержек, лучше уходить в последний день месяца", - рассказал депутат. По его словам, все расчёты ведутся на основании данных индивидуального (персонифицированного) учёта, в каждом случае сумма рассчитывается персонально, а сведения о перерасчёте можно отследить через выписку в личном кабинете на портале "Госуслуги", где указано, сколько баллов начислено, какая часть из них учтена, и каков итоговый размер прибавки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, госдума, единая россия, социальный фонд