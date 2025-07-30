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США ввели санкции против судьи верховного суда Бразилии
США ввели санкции против судьи верховного суда Бразилии - 30.07.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против судьи верховного суда Бразилии
Министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Александра ди Мораеша в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", говорится в... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:46+0300
2025-07-30T19:46+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Александра ди Мораеша в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. Основания для данного решения пока не публикуются.В документе минфина указано, что ди Мораеш — гражданин Бразилии, родился 3 декабря 1968 года в Сан-Паулу. В санкционном уведомлении также приведены его паспортные и идентификационные данные. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.
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сша, верховный суд, бразилия
Политика, США, Верховный суд, БРАЗИЛИЯ
США ввели санкции против судьи верховного суда Бразилии
Минфин США объявил о введении санкций против судьи верховного суда Бразилии
ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Александра ди Мораеша в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина.
Основания для данного решения пока не публикуются.
В документе минфина указано, что ди Мораеш — гражданин Бразилии, родился 3 декабря 1968 года в Сан-Паулу. В санкционном уведомлении также приведены его паспортные и идентификационные данные.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.
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