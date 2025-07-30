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Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС

Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС - 30.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС

Фондовые индексы США сохраняют темпы роста после решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить базовую ставку неизменной, следует из данных торгов. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:44+0300

2025-07-30T21:44+0300

2025-07-30T21:44+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США сохраняют темпы роста после решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить базовую ставку неизменной, следует из данных торгов. По состоянию на 21.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,01% - до 44 636,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,44%, до 21 191,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 6 383,8 пункта. До оглашения итогов заседания американского центробанка индексы росли примерно теми же темпами. До оглашения решений американского центробанка доллар дорожал чуть меньшими темпами. ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.

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сша, фондовые индексы, торги