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Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/ssha-860135881.html
Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС
Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС - 30.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС
Фондовые индексы США сохраняют темпы роста после решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить базовую ставку неизменной, следует из данных торгов. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:44+0300
2025-07-30T21:44+0300
экономика
сша
фондовые индексы
торги
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США сохраняют темпы роста после решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить базовую ставку неизменной, следует из данных торгов. По состоянию на 21.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,01% - до 44 636,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,44%, до 21 191,9 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,2%, до 6 383,8 пункта. До оглашения итогов заседания американского центробанка индексы росли примерно теми же темпами. До оглашения решений американского центробанка доллар дорожал чуть меньшими темпами. ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.
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сша, фондовые индексы, торги
Экономика, США, фондовые индексы, Торги
21:44 30.07.2025
 
Фондовые индексы США продолжили расти после выхода итогов заседания ФРС

Торги: фондовые индексы США продолжают расти после выхода итогов заседания ФРС

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США сохраняют темпы роста после решения Федеральной резервной системы (ФРС) оставить базовую ставку неизменной, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,01% - до 44 636,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,44%, до 21 191,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 6 383,8 пункта. До оглашения итогов заседания американского центробанка индексы росли примерно теми же темпами.
До оглашения решений американского центробанка доллар дорожал чуть меньшими темпами.
ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Фондовые индексы США в основном умеренно растут во вторник
Вчера, 17:36
 
ЭкономикаСШАфондовые индексыТорги
 
 
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