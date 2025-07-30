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Трамп вводит пошлину в 50% на изделия из меди, сообщили в Белом доме
Трамп вводит пошлину в 50% на изделия из меди, сообщили в Белом доме - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп вводит пошлину в 50% на изделия из меди, сообщили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, говорится в обнародованном в среду... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T22:04+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, говорится в обнародованном в среду заявлении Белого дома.Решение принято по итогам расследования минторга США, установившего, что объёмы поставок меди из-за рубежа угрожают национальной безопасности страны. В докладе подчёркивается, что медь необходима для производства вооружения, военной техники, инфраструктуры и критически важного оборудования."Импорт меди в текущих объёмах ослабляет американскую промышленную базу и делает США уязвимыми перед внешним давлением", — говорится в президентской прокламации, которую обнародовал Белый дом.Мера направлена на стимулирование инвестиций в американское производство меди и снижение зависимости от иностранных поставок, отмечается в документе. Пошлина распространяется и на полуфабрикаты, такие как прокат, и на обработанные изделия из меди.
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Политика, США, Белый дом, Дональд Трамп, пошлины, импорт, БРАЗИЛИЯ
Трамп вводит пошлину в 50% на изделия из меди, сообщили в Белом доме
Белый дом: Трамп с 1 августа вводит пошлину в 50% на изделия из меди
ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, говорится в обнародованном в среду заявлении Белого дома.
Решение принято по итогам расследования минторга США, установившего, что объёмы поставок меди из-за рубежа угрожают национальной безопасности страны. В докладе подчёркивается, что медь необходима для производства вооружения, военной техники, инфраструктуры и критически важного оборудования.
"Импорт меди в текущих объёмах ослабляет американскую промышленную базу и делает США уязвимыми перед внешним давлением", — говорится в президентской прокламации, которую обнародовал Белый дом.
Мера направлена на стимулирование инвестиций в американское производство меди и снижение зависимости от иностранных поставок, отмечается в документе. Пошлина распространяется и на полуфабрикаты, такие как прокат, и на обработанные изделия из меди.
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