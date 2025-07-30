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Трамп ввел пошлины в 50% в отношении Бразилии, сообщили в Белом доме

Трамп ввел пошлины в 50% в отношении Бразилии, сообщили в Белом доме - 30.07.2025, ПРАЙМ

Трамп ввел пошлины в 50% в отношении Бразилии, сообщили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для США, заявил... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T22:27+0300

2025-07-30T22:27+0300

2025-07-30T22:27+0300

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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для США, заявил Белый дом. "Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40-процентных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин достигнет 50%. Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении. Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее завил, что в случае введения США пошлин в отношении бразильских товаров не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, вместо этого страна сосредоточится на поиске других торговых партнеров.

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сша, дональд трамп, пошлины, бразилия